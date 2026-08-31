Gdzie są brat i siostra?

Fabian ma 15 lat, a Lena 16 lat. Informację o poszukiwaniu rodzeństwa policja opublikowała dziś (31 sierpnia) po południu.

- Wyszli z domu w dniu 30 sierpnia 2026 r. po godz. 23.30 nie informując nikogo i od tamtej pory nie nawiązali kontaktu z rodziną oraz nie powrócili do miejsca zamieszkania - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Rysopis Fabiana: wzrost ok. 175 cm, z wyglądu 16 lat, włosy krótkie koloru blond, brak zarostu, oczy niebieskie, szczupłej budowy ciała. Brak informacji o ubiorze zaginionego.

Rysopis Leny: wzrost ok. 165 cm, z wyglądu 16 lat, włosy koloru ciemnego, oczy piwne, szczupłej budowy ciała. Małe kolczyki w uszach. Brak informacji o ubiorze zaginionej.

Wszelkie informacje dotyczące zaginionych oraz o ich obecnym miejscu pobytu kierować należy do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie pod nr. tel. 47 77 26 211 lub pod numerem alarmowym 112.

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