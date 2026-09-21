Nowa ścieżka, kładka i parking. Co dokładnie się zmieni?

Rejon Jaworowego Jaru cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających, szczególnie w okresie wiosennym. Ze względu na duży ruch turystyczny władze gminy Osieczna oraz Nadleśnictwo Karczma Borowa postanowiły oficjalnie przystosować ten teren do potrzeb spacerowiczów. W ramach zaplanowanych prac w wąwozie pojawi się nowa infrastruktura. Jak podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, Sławomir Kosmalski, celem jest bezpieczne i wygodne udostępnienie tego przyrodniczego skarbu:

„Wspólnie z nadleśniczym Jackiem Napierarskim ustaliliśmy, że udostępnimy Jaworowy Jar turystom, bo to miejsce niezwykle ruchliwe, szczególnie wiosną. Stąd w najbliższym czasie powstanie ścieżka, którą będzie można wejść do tego jaru, przejść kładką nad płynącym tam ciekiem wodnym, no i powstanie kilka miejsc parkingowych”.

Zgodnie z zapowiedziami, nowe udogodnienia mają być gotowe dla turystów już najbliższej wiosny.

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Czym jest Jaworowy Jar? Dzika natura i szum strumienia

Jaworowy Jar położony jest po północno-zachodniej stronie Jeziora Łoniewskiego w Osiecznej. Pod względem ukształtowania terenu jest to głębokie, erozyjne rozcięcie. Po jego dnie malowniczo meandruje wąski strumień, który uchodzi bezpośrednio do jeziora.

Cały obszar obejmuje kilkanaście hektarów lasu o okazałym drzewostanie, pozostawionym w dużej mierze samemu sobie. Obumierające i powalone drzewa próchnieją na dnie jaru, tworząc unikalną, dziewiczą biosferę. Z tego powodu teren ten od lat traktowany jest przez mieszkańców i przyrodników jak rezerwat, mimo że oficjalnie jeszcze nim nie jest.

Autor: Gmina Osieczna/ Materiały prasowe

Festiwal kolorów wiosną. Rzadkie rośliny na dnie wąwozu

Miejsce to jest prawdziwym rajem dla miłośników fotografii i spacerów na świeżym powietrzu. W Jaworowym Jarze zidentyfikowano aż 142 gatunki roślin (w tym gatunki chronione) oraz 5 zespołów leśnych.

Wczesną wiosną dno i zbocza wąwozu pokrywają się bajecznymi dywanami kwiatów. Szczególną atrakcją są tu:

Kokorycze – byliny o efektownych, białych i purpurowo-fioletowych kwiatach. W naturze nie występują pospolicie, jednak w wilgotnej i żyznej glebie jaru znalazły idealne warunki do rozwoju.

– byliny o efektownych, białych i purpurowo-fioletowych kwiatach. W naturze nie występują pospolicie, jednak w wilgotnej i żyznej glebie jaru znalazły idealne warunki do rozwoju. Zawilce – zakwitające masowo we wczesnych miesiącach wiosennych.

Tajemnicza historia Stanisławówki i uzdrowisko borowinowe

Z tym urokliwym zakątkiem wiąże się również niezwykła historia. Druga nazwa tego miejsca – Stanisławówka – wywodzi się od imienia zmarłego proboszcza ze Świerczyny, Stanisława Świderskiego. W 1922 roku jego brat, dr Bronisław Świderski, wzniósł na wzgórzu dom, w którym stworzył zakład przyrodoleczniczy. Stosując osiecką borowinę, leczył tam pacjentów cierpiących m.in. na reumatyzm, nerwobóle, rwę kulszową czy zapalenia stawów.

W rejonie jaru znajduje się także tajemnicza nisza na zboczu, nazywana przez lokalną ludność „jaskinią” lub „Wydorem”.

Autor: Gmina Osieczna/ Materiały prasowe

Jak dotrzeć i co zobaczyć w okolicy?

Do Jaworowego Jaru można dotrzeć jadąc z Osiecznej w stronę Łoniewa – skręcając w lewo za osiedlem mieszkaniowym przy ścianie lasu. Przez teren jaru przebiega oliwkowy szlak rowerowy nr 6 („Przez Jaworowy Jar”) o długości 10,5 km, prowadzący z Goniembic do Grodziska.

W pobliżu jaru warto odwiedzić również inne lokalne atrakcje, takie jak wieża widokowa Jagoda 2, plaża nad Jeziorem Łoniewskim czy zabytkowy zespół wiatraków koźlaków w Osiecznej.

XXXVII Dni Osiecznej