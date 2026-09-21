Poważny wypadek o poranku

Do wypadku doszło dziś (21 września) około godz. 6:00 na obwodnicy Gostynia. Zdarzenie miało dramatyczny przebieg.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierujący Volkswagenem uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę, która wpadła pod jadący z przeciwka samochód marki BMW. Zwierzę wpadło przez przednią szybę do pojazdu. Kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący pojazdem z licznymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Poznaniu. Mężczyzna jest pod opieką lekarzy. Na tę chwilę nie mamy informacji o jego dokładnym stanie zdrowia - przekazała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Poszkodowany 20-latek po wypadku był nieprzytomny. Jako pierwsi, resuscytację krążeniowo-oddechową podjęli strażacy, potem przejęli ją ratownicy medyczni i wspólnymi siłami udało im się przywrócić czynności życiowe młodego kierowcy.

52-letniemu kierowcy nic się nie stało.

Na miejscu od kilku godzin pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga W434 na odcinku między Krajewicami a Grabonogiem jest zablokowana dla ruchu.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście