Ważna decyzja na biurku wojewody

Plan zmiany organizacji ruchu w tym miejscu ma już swoją historię. Choć przygotowania trwały długo, obecnie sprawy w urzędach znacznie przyspieszyły - mówi burmistrz miasta i gminy Osieczna, Sławomir Kosmalski:

"Dokumentacja jest przygotowana od wielu lat. Rozmawiamy z poznańskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a obecnie trwa postępowanie ZRID-owskie, które prowadzi Wojewoda Wielkopolski. Mamy informację, że do końca roku takie pozwolenie zostanie wydane, więc jest duża szansa, że w przyszłym roku prace się rozpoczną, choć trudno nam to jeszcze w tej chwili jednoznacznie potwierdzić. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli przekazać mieszkańcom Kąkolewa tę dobrą wiadomość”.

Zobaczcie na zdjęciach jak może wyglądać przebudowane na rondo skrzyżowanie w Kąkolewie:

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Kto wybuduje? Kto zapłaci za rondo w Kakolewie?

Inwestycje na trasach krajowych wymagają znacznych nakładów, jednak samorząd zadeklarował pełną współpracę z inwestorem państwowym. Sławomir Kosmalski wyjaśnia:

„Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Deklarowaliśmy jednak wsparcie z poziomu naszego budżetu – mówimy tutaj o nieodpłatnym przekazaniu pod przebudowę tej drogi gruntów stanowiących własność gminy”.

Jeśli decyzja zezwalająca na realizację inwestycji zostanie podpisana zgodnie z planem, pierwsze prace budowlane na trasie dostaną zielone światło.