Incydent przed otwarciem pokazów

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś (19 czerwca) ok. godz. 11:40 na lotnisku im. Adeli Dankowskiej w Lesznie. Trwały lotnicze przygotowania do otwarcia jednej z największych imprez lotniczych w Europie.

- Dzisiaj po godzinie 11 na lotnisku w Lesznie podczas treningu do pokazów lotniczych Antidotum Airshow doszło do incydentu z udziałem samolotu pokazowego Bronco. Doszło do lądowania bez wypuszczonego podwozia. Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie. Oczekujemy także na przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Niebawem pojazd zostanie usunięty z płyty lotniska i organizatorzy pracują nad tym, aby pokazy odbyły się zgodnie z harmonogramem - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Podczas lądowania uszkodzony został także fragment pasa startowego lotniska.

- Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania pożaru. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podali pianę gaśniczą w rejonie samolotu. Działanie to miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ograniczenia ryzyka powstania pożaru w przypadku ewentualnego wycieku lub rozlania paliwa lotniczego po lądowaniu awaryjnym - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Antidotum Airshow Leszno to największa impreza lotnicza organizowana przez Lotnisko Leszno i jedna z największych w Europie. To dwa dni lotniczego święta, wiele godzin widowiskowych pokazów dziennych i nocnych, z pirotechniką i muzyką na żywo. Podczas Antidotum Airshow w Lesznie zaprezentują się najlepsi piloci cywilni i wojskowi z całej Europy. W tym roku organizatorzy spodziewają się nawet 85 tys. widzów.

Antidotum Airshow Leszno 2023