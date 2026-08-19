Budowa hali przy Zespole Szkół to obecnie najważniejsza tegoroczna inwestycja Gminy Osieczna. Choć sam budynek ma prostą, funkcjonalną formę, jego lokalizacja przyciąga uwagę – obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora i istniejącej infrastruktury edukacyjnej, co widać na najnowszych zdjęciach z placu budowy.

Harmonogram prac: Finał jeszcze w tym roku

Prace budowlane zostaną sfinalizowane jeszcze w 2024 roku. Oddanie obiektu do użytku zaplanowano na I kwartał 2027 roku, po dopełnieniu wszystkich formalności i odbiorach technicznych.

Ponad 60% ze środków zewnętrznych

Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 849 000 zł. Gmina w dużym stopniu opiera finansowanie tego zadania na funduszach zewnętrznych, które pokrywają łącznie 60% kosztów:

30% (ok. 2,35 mln zł) pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 30% (ok. 2,35 mln zł) przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5

Funkcjonalne zaplecze dla uczniów i mieszkańców

Nowa hala ma stać się kluczowym punktem na sportowej mapie gminy. Dzięki położeniu w malowniczej, zielonej części Osiecznej, obiekt będzie oferował dobre warunki do rekreacji, nie dominując przy tym nadmiernie nad lokalną zabudową. Z lotu ptaka widać, że nowa bryła domyka kompleks szkolny, tworząc z nim spójną całość.

Po otwarciu, hala będzie służyć przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół, ale docelowo ma być dostępna również dla lokalnych klubów sportowych i mieszkańców.