Amator poślizgów

Do ostatniego zdarzenia doszło w Sierakowie.

- Mieszkaniec powiatu rawickiego poruszając się samochodem osobowym na rondzie "Nowy Poligon" umyślnie wprowadził pojazd w poślizg, stwarzając tym samym zagrożenie. Wykroczenie ujawnił będący poza służbą naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Rawiczu kom. Krzysztof Sierpowski. Sprawcą wykroczenia okazał się być 23-latek, który ukarany został mandatem karnym w kwocie 2 500 zł oraz 12 punktami karnymi. Zatrzymane zostało mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu.

Drogowe manewry 23-latka zarejestrowały kamery monitoringu, a nagranie opublikowana rawicka policja. Jak się okazało, nie było to jedyne wykroczenie, jakie w ostatnim czasie popełnił młody kierowca.

- Niespełna miesiąc temu mężczyzna poza drogą publiczną celowo wprowadził pojazd w poślizg, w wyniku czego uszkodził zaparkowany w pobliżu samochód osobowy. Za to przewinienie sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 3 000 złotych i 8 punktami karnymi za popełnione wykroczenie z art. 98 kodeksu wykroczeń - dodaje rawicka policja.

Drifting, czyli kontrolowany poślizg wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale przede wszystkim miejsca. Drogi publiczne nie mogą zastępować profesjonalnego toru wyścigowego.