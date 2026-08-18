Na pływalni Akwawit w Lesznie montują wielkie przeszklenia [ZDJĘCIA]

Akwawit reaktywacja

Pierwszy w Polsce aquapark przechodzi ogromną metamorfozę. W środku obiektu układane są posadzki, instalowane ogrzewanie podłogowe. Zmiany widać też na zewnątrz budynku. Na części pływalni pojawiła się już nowa elewacja i pierwsze przeszklenia.

- Trwa montaż elementów szklanej fasady słupowo-ryglowej we wschodniej części obiektu. Tafle szkła są precyzyjnie unoszone za pomocą przyssawki próżniowej i osadzane w aluminiowej konstrukcji – informuje akwawit.leszno.pl, strona poświęcona modernizacji pływalni.

Części główną Akwawitu, z niecką basenową, wypełniły po sufit rusztowania. Pomogą w montażu wentylacji pod zadaszeniem. Prace rwe także w pozostałych częściach obiekty – strefach saunowych, gastronomicznych, konferencyjnych i tych technicznych.

Nowoczesna pływalnia

Nowy obiekt składać będzie się z głównej hali basenowej z basenem sportowym, dwiema zjeżdżalniami (w tym jedną typu „anakonda”) i brodzikiem z atrakcjami dla dzieci, strefy relaksu z hydromasażami, basenem solankowym i saunarium. To ostatnie ma być „koniem napędowym” obiektu, który będzie mógł gościć jednocześnie od 1000 do 1200 osób.

Wskrzeszenia Akwawitu podjęło się Miasto Leszno. Głównym wykonawcą prac jest firma Adamietz. Całość kosztować ma blisko 95 mln złotych brutto. Obiekt ma być gotowy do końca czerwca 2027 roku.

- Wykonawca zapewnia, że harmonogram robót realizowany jest zgodnie z planem. Otwarcie obiektu planowane jest w przyszłym roku latem - informuje leszno.pl

Akwawit w Lesznie otwarty został w 1993 roku i był pierwszym aquaparkiem w Polsce. Został zamknięty z początkiem 2018 roku, po 25 latach działalności.

Znika wieża zjeżdżalni pływalni “Akwawit” w Lesznie