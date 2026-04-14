Radna Ewa Rosik zapytała władze miasta, czy w rejonie ulicy Armii Krajowej mogłaby powstać kolejna, trzecia już jadłodzielnia. Urząd Miasta, po naradzie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, przedstawił jednak inny plan na usprawnienie pomocy żywnościowej w Lesznie.

Przeprowadzka zamiast nowej budowy

Obecnie w mieście działają dwa takie punkty: przy ul. Towarowej (obok schroniska dla bezdomnych) oraz przy ul. Okrężnej (obok ZOO). Analiza urzędników wykazała, że to właśnie punkt przy ZOO nie jest wykorzystany tak dobrze, jak mógłby być.

Zapadła więc decyzja, że jadłodzielnia z ul. Okrężnej zostanie przeniesiona na osiedle Przylesie, w okolicę marketu Kaufland. Nowa lokalizacja ma być znacznie lepsza, ponieważ:

Punkt znajdzie się w miejscu, gdzie mieszka i przemieszcza się więcej osób.

Okolica jest lepiej skomunikowana z resztą miasta.

Łatwiejszy dostęp do jadłodzielni sprawi, że skorzysta z niej więcej potrzebujących.

Systemowe zmiany w pomocy

Urzędnicy tłumaczą, że na ten moment poprawa działania obecnych punktów jest lepszym rozwiązaniem niż budowanie kolejnego. To jednak nie koniec działań miasta w tym zakresie. Leszno przygotowuje się do dużego projektu społecznego, na który chce pozyskać pieniądze z funduszy unijnych (program ZIT).

Planowane działania mają objąć kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem, w tym dzieci i osób wykluczonych społecznie. Miasto chce stworzyć lokalny plan, który pozwoli w bardziej nowoczesny sposób pomagać mieszkańcom, w tym również zapewniać im łatwiejszy dostęp do żywności.

