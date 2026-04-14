Za kółkiem mimo zakazu i po alkoholu. Szybki wyrok dla kierowcy zatrzymanego koło Kościana

Z drogi do sądu

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów kościańskiej drogówki w piątek wieczorem (11 kwietnia) w Bonikowie.

- Podczas czynności policjanci od kierującego wyczuli silną woń alkoholu. Po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości okazało się, że miał 2,46 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że 44-letni mieszkaniec Kościana, obywatel Ukrainy, posiada zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd Rejonowy w Kościanie – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Z powodu lekceważącego podejścia do przepisów ruchu drogowego i postanowień sądu kierowca został zatrzymany i już następnego dnia doprowadzony przed oblicze Temidy.

- Z uwagi na nowelizację przepisów, która weszła w życie z końcem stycznia sąd orzekł wobec 44-latka karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, 10 tys. złotych grzywny oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zgodnie z nowymi przepisami wobec kierowcy zastosowano także kolejny środek karny w postaci obligatoryjnego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedział J. Lemański.

Kolejne łamanie prawa może skutkować decyzją o deportacji 44-latka.

