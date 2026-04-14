Dlaczego zapadła decyzja o rozbudowie?

Zgodnie z przepisami, co rok po otwarciu nowej drogi urzędnicy muszą sprawdzić, jak bardzo hałasuje przejeżdżający nią transport. Specjalna analiza wykazała, że w wielu miejscach normy są przekroczone. W takiej sytuacji Marszałek Województwa nakłada na zarządcę drogi obowiązek dobudowania barier.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA wyjaśnia, dlaczego pomiary robi się dopiero po pewnym czasie:

„Po latach stabilizuje się ruch – wygląda on inaczej niż zaraz po otwarciu i dlatego w przepisach jest opisane, że mamy obowiązek wykonania takiej analizy”.

Skorzystają ludzie i przyroda

Nowe ekrany mają chronić nie tylko mieszkańców, ale także środowisko. Hałas jest uciążliwy zarówno dla osób mieszkających w pobliżu trasy, jak i dla dzikich zwierząt. Dlatego bariery pojawią się po obu stronach drogi – w zależności od potrzeb zostaną one dobudowane w zupełnie nowych miejscach lub te istniejące urosną w górę.

Jak podkreśla Alina Cieślak, inwestycja to przede wszystkim dbałość o otoczenie:

„Chodzi o środowisko w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jeśli pomiary wykażą przekroczenia norm hałasu, jest to niekomfortowe zarówno dla mieszkańców, jak i szkodliwe dla zwierząt. Działamy więc z troską o całe otoczenie”.

Kiedy ruszą prace?

Drogowcy ogłosili już przetarg, a chętne firmy mogą składać swoje oferty do poniedziałku, 20 kwietnia, do godziny 10:00. Wybrany wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację zadania. Czas ten obejmuje fazę projektową oraz same prace budowlane. Kierowcy muszą przygotować się na drobne utrudnienia, gdy ekipy montażowe pojawią się bezpośrednio przy trasie.

Grób Doroty w Olkuszu - potrąciła ją śmiertelnie prokurator