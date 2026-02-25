S12 w regionie. Jaki standard, jakie odcinki, jakie terminy?

Planowana modernizacja drogi krajowej nr 12, która w przyszłości ma pełnić funkcję trasy o podwyższonym standardzie, obejmuje także odcinek istotny dla Leszna i okolicznych gmin. Sama "dwunastka" jest jedną z najdłuższych tras w Polsce

– Droga krajowa nr 12 ma w sumie 757 kilometrów długości – od granicy z Republiką Federalną Niemiec w miejscowości Węknica aż do granicy z Ukrainą w miejscowości Dorohusk. Nasz odcinek, który jest w naszym zainteresowaniu, to około 65 kilometrów – mówił Rafał Bukowski, Inżynier Miejski.

Obwodnice Głogowa i Wschowy coraz bliżej

Na mapie inwestycji część fragmentów została już oznaczona jako realizowane. Chodzi przede wszystkim o obwodnice Głogowa i Wschowy. Obie inwestycje będą różniły się standardem technicznym. Obwodnica Głogowa ma powstać jako droga dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Z kolei obwodnica Wschowy zostanie wybudowana jako jedna jezdnia z jednym pasem w każdą stronę.

– To oczywiście zależy od natężenia ruchu – zarówno obecnego, jak i prognozowanego. Do tego wykonywane są odpowiednie analizy i studia – podkreśla Rafał Bukowski.

Według zapowiedzi, obie obwodnice mogą zostać oddane do użytku w ciągu dwóch–trzech lat.

Standard GP zamiast ekspresówki

Istotną informacją dla kierowców jest planowany standard techniczny drogi. Jak wynika z dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek w tej części regionu nie będzie drogą ekspresową w pełnym standardzie S.

– Z planów, z którymi się zapoznałem, wynika, że w tej części droga krajowa nr 12 będzie projektowana w klasie GP, czyli jako droga główna ruchu przyspieszonego. To nie będzie droga klasy S, ale i tak byłoby znakomite, gdyby na całym tym odcinku powstała trasa o takim standardzie – wyjaśnia Rafał Bukowski.

Droga klasy GP oznacza wyższy standard bezpieczeństwa, ograniczoną liczbę skrzyżowań oraz lepsze parametry techniczne niż w przypadku klasycznej drogi krajowej.

Połączenie z S5 i plany wokół Leszna

W koncepcji uwzględniono także istniejące już połączenie z drogą ekspresową S5 wokół Leszna. To element kluczowy dla skomunikowania regionu z Poznaniem i Wrocławiem.

Jednocześnie samorząd zapowiada starania o dokończenie układu drogowego wokół miasta.

– Będziemy zabiegali jako mieszkańcy i jako samorząd leszczyński, żeby Generalna Dyrekcja zaplanowała dokończenie budowy obwodnicy S12 wokół Leszna – zapowiedział Rafał Bukowski.

Nawierzchnia i zakres prac

Cała trasa ma zostać wykonana w technologii nawierzchni podatnej.

– Droga będzie miała nawierzchnię asfaltową na odpowiedniej podbudowie z kruszyw kamiennych. Wszystko jeszcze przed nami – zaznacza Rafał Bukowski.

Po zakończeniu realizowanych obecnie inwestycji do wykonania pozostanie około 33 kilometrów z analizowanego, 65-kilometrowego odcinka. To oznacza, że mniej więcej połowa trasy w tej części regionu wciąż czeka na decyzje i finansowanie.

S12 – co dalej?

Planowana modernizacja drogi krajowej nr 12 ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego regionu. Nowe obwodnice odciążą centra miast, poprawią bezpieczeństwo i skrócą czas przejazdu. Ostateczny kształt całej trasy – w tym ewentualne dokończenie obwodnicy wokół Leszna – będzie jednak zależał od dalszych decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

CO MA W GŁOWIE TRZASKOWSKI, A KOGO W SERCU MA PREZES? | Rozjazd