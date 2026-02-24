Wytną drzewa przy Święciechowskiej i Henrykowskiej w Lesznie. Wznowią roboty na inwestycjach drogowych

Wstęp do robót

Modernizacja ulicy Święciechowskiej w Lesznie ruszy prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia. Pierwszy etap prac obejmie odcinek ulicy od ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Jak zwykle bywa przy tego rodzaju pracach, poprzedzi je wycinka drzew.

- W bieżącym tygodniu będzie też wykonywana wycinka drzew i krzewów w ciągu ulicy Henrykowskiej i w ciągu ulicy Święciechowskiej, na odcinku od ronda Zatorze do ulicy Św. Franciszka z Asyżu. Są to prace wyprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych na tych ulicach i konieczne do wykonania dla zachowania wymaganych terminów na ich przeprowadzenie przed okresem wiosenno-letnim - informuje Lucyna Gbiorczyk, kierownik Gabinetu Prezydenta Leszna.

Zimowa aura odpuściła i pozwala drogowcom na wznowienie prac na inwestycjach na Kiepury (przebudowa ulicy), Ostroroga (budowa ścieżki rowerowej), Królowej Jadwigi i Zachodniej (przebudowa).

- Od czwartku, 26 lutego, zamknięta dla ruchu zostanie ul. Waleriana Wróblewskiego na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do siedziby Banku PKO SA. Ruszą tam prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej. A zatem wszyscy, którzy piechotą albo rowerem chcą dostać się z Rynku w kierunku ul. Jarosława Dąbrowskiego muszą korzystać z ul. Krótkiej albo z przejścia przy Kościele św. Jana Chrzciciela - mówi L. Gbiorczyk.

