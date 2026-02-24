Driftował na oczach policjantów. 21-latek z Gostynia bez prawka

21-latek za kółkiem

Do zatrzymania młodego mężczyzny doszło w minioną niedzielę (22 lutego). Około godz. 15:00 policjanci patrolowali ul. Fabryczną w Gostyniu.

- Na ich oczach kierujący BMW wyjeżdżając z pobliskiego Pl. Karola Marcinkowskiego w ulicę Przy Dworcu kilkukrotnie celowo wprowadził pojazd w poślizg. Mundurowi ruszyli za BMW. Za kierownicą pojazdu siedział 21-latek. Podczas kontroli wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a BMW nie ma aktualnego badania technicznego. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna w przeszłości stracił uprawnienia za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Za driftowanie 21-latek został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tys. złotych i 10 punktami karnymi. Za brak aktualnego przeglądu pojazdu otrzymał kolejny mandat – w wysokości tysiąca złotych oraz zatrzymany został mu dowód rejestracyjny bmw. Na tym nie koniec. Za kierowanie bez uprawnień 21-letniego Gostynianina czeka jeszcze sprawa w sądzie, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

