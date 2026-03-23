​Jeden wygrany, jeden przegrany. Żużlowcy Unii Leszno po pierwszych sparingach

Pierwsze test-mecze

W sobotnim spotkaniu leszczynianie podejmowali przy Strzeleckiej Hunters PSŻ Poznań. Rywal na początku przez chwilę zaskoczył gospodarzy i wyszedł nawet na prowadzenie. Równie szybko jes jednak stracił. Byki przejęły kontrolę nad spotkaniem i wygrały ostatecznie pewnie, bo różnicą 20 punktów (55:35). Niepokonany w trzech startach był Janusz Kołodziej. Bardzo dobrze spisywała się też dwójka Australijczyków. Ben Cook wywalczył – 11, a Keynan Rew 10 punktów. Pozostali jeździli mocno w kratkę.

W niedzielę leszczynianie bez Janusza Kołodzieja oraz Bena Cooka zawitali na łódzką Motoarenę. Szansę dostała w dużej mierze młodzież, co wykorzystali miejscowi, prowadząc od drugiego biegu, To wtedy zanotowali 3 zwycięskie biegi z rzędu, wypracowując nawet 8-punktową przewagę. Gościom udało się w ostatnich dwóch biegach odrobić cztery punkty, ale cały test-mecz zakończył się triumfem drużyny z Metalkas 2 Ekstraligi 47:43.W drużynie z Leszna najlepiej pojechał Nazar Parnitskyi zdobywca 11 punktów oraz Grzegorz Zengota, który po nieudanym początku potem był nieomylny dorzucając 10 ,,oczek”.

