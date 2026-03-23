Pieniądze na nowoczesny sprzęt

Program wspierania OSP to inicjatywa, która pozwala strażakom na doposażenie swoich jednostek w profesjonalne narzędzia ratownicze. W 2026 roku powiat przeznaczył na wsparcie ochotników łącznie 145 000 zł. Środki te mogą zostać wykorzystane między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu, który jest niezbędny podczas codziennych akcji ratunkowych i usuwania skutków zdarzeń drogowych.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców opiera się w dużej mierze na sprawności i profesjonalizmie strażaków ochotników. Dlatego co roku staramy się wygospodarować środki, które pozwolą im pracować na nowoczesnym i niezawodnym sprzęcie – podkreśla starosta leszczyński, Maciej Wiśniewski.

Terminy i sposób składania dokumentów

Czasu na przygotowanie dokumentacji nie jest dużo. Nabór wniosków potrwa tylko do 31 marca 2026 roku. O dotacje mogą ubiegać się podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Starostwo przewidziało kilka dróg dostarczenia wniosków: można to zrobić osobiście w urzędzie, wysłać dokumenty pocztą (liczy się data nadania) lub skorzystać z drogi elektronicznej poprzez system e-Doręczenia.

– Zachęcam wszystkie uprawnione jednostki do sprawnego składania wniosków. Procedura jest jasna, a pieniądze są gotowe do wypłaty, by jak najszybciej mogły trafić tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli do jednostek dbających o nasze wspólne bezpieczeństwo – dodaje starosta Maciej Wiśniewski.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularze wniosków są dostępne w Starostwie Powiatowym w Lesznie oraz na stronach internetowych urzędu.

