Juniorzy Byków najlepsi na Smoczyku

W grze o zwycięstwo niemal do końca były trzy zespoły. Długo prowadziła Sparta Wrocław, ale świetna końcówka gospodarzy, a szczególnie doskonała postawa Emila Koniecznego, który wygrał wszystkie biegi i dwa zwycięstwa w drugiej części zawodów Kacpra Mani dały końcowy triumf. Punktowała jednak cała drużyna, stąd każda zdobycz w obliczu tak wyrównanej walki okazała się bezcenna. Unia Leszno wywalczyła ostatecznie 41 punktów. Druga Sparta Wrocław – 39, trzecia Ostrovia Ostrów Wielkopolski – 36, a nie liczył się zupełnie Start Gniezno, zdobywając zaledwie 2 ,,oczka”.

Dodajmy, że dla gospodarzy punktowali:

Marcel Juskowiak – 8

Emil Konieczny – 12

Maksymilian Kostera – 3

Kacper Mania – 10

Filip Gano - 8