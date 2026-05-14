Juniorzy Byków najlepsi na Smoczyku
W grze o zwycięstwo niemal do końca były trzy zespoły. Długo prowadziła Sparta Wrocław, ale świetna końcówka gospodarzy, a szczególnie doskonała postawa Emila Koniecznego, który wygrał wszystkie biegi i dwa zwycięstwa w drugiej części zawodów Kacpra Mani dały końcowy triumf. Punktowała jednak cała drużyna, stąd każda zdobycz w obliczu tak wyrównanej walki okazała się bezcenna. Unia Leszno wywalczyła ostatecznie 41 punktów. Druga Sparta Wrocław – 39, trzecia Ostrovia Ostrów Wielkopolski – 36, a nie liczył się zupełnie Start Gniezno, zdobywając zaledwie 2 ,,oczka”.
Dodajmy, że dla gospodarzy punktowali:
- Marcel Juskowiak – 8
- Emil Konieczny – 12
- Maksymilian Kostera – 3
- Kacper Mania – 10
- Filip Gano - 8