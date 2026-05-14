Juniorzy Byków najlepsi na Smoczyku

AB
2026-05-14 9:14

W środę rozegrano IV rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu. Atut własnego toru wykorzystały młode Byki, które rzutem na taśmę wygrały kolejną imprezę z tego cyklu.

Autor: Unia Leszno/ Facebook

W grze o zwycięstwo niemal do końca były trzy zespoły. Długo prowadziła Sparta Wrocław, ale świetna końcówka gospodarzy, a szczególnie doskonała postawa Emila Koniecznego, który wygrał wszystkie biegi i dwa zwycięstwa w drugiej części zawodów Kacpra Mani dały końcowy triumf. Punktowała jednak cała drużyna, stąd każda zdobycz w obliczu tak wyrównanej walki okazała się bezcenna. Unia Leszno wywalczyła ostatecznie 41 punktów. Druga Sparta Wrocław – 39, trzecia Ostrovia Ostrów Wielkopolski – 36, a nie liczył się zupełnie Start Gniezno, zdobywając zaledwie 2 ,,oczka”.

Dodajmy, że dla gospodarzy punktowali:

  • Marcel Juskowiak – 8
  • Emil Konieczny – 12
  • Maksymilian Kostera – 3
  • Kacper Mania – 10
  • Filip Gano - 8

