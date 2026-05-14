Wielka ucieczka parafii: Znikający kościół w Charbielinie

Mało kto wie, że dzisiejszy kościół w Dłużynie zawdzięcza swoje istnienie dramatycznym wydarzeniom z XVII wieku. Pierwotnie centrum życia religijnego znajdowało się w sąsiednim Charbielinie, gdzie od co najmniej XV wieku stał kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła.

Wszystko zmieniło się w 1650 roku, kiedy świątynia w Charbielinie doszczętnie spłonęła. Zamiast odbudowywać kościół w tym samym miejscu, ród Opalińskich podjął decyzję o przeniesieniu „nabożeństw parochialnych” do Dłużyny. To właśnie tam w 1660 roku Piotr Opaliński ufundował pierwszy drewniany kościół, dając początek nowemu rozdziałowi w historii wsi.

Architektoniczny unikat projektu wielkich mistrzów

Obecny kościół pw. św. Jakuba Większego Apostoła to neorenesansowa perła, która powstała w latach 1838–1841. Budowla wzniesiona z cegły na kamiennych fundamentach kryje w sobie ślady pracy wybitnych architektów tamtej epoki – Petersona i Sollera.

Czym wyróżnia się ta świątynia?

Wieża z zagadką fundacji: Czterokondygnacyjna wieża, dobudowana w latach 1858–1859, została ufundowana przez dziedzica Machcina, Mateusza Łakomickiego.

Wyjątkowy obraz: We wnętrzu znajduje się cenny obraz patrona, św. Jakuba Starszego z 1840 roku, na którym artysta uwiecznił widoki na kościoły w Dłużynie i pobliskim Lubiniu.

Dach z miedzi: Wieża zwieńczona jest efektownym ostrosłupowym dachem z blachy miedzianej, który góruje nad całą okolicą.

Na szlaku św. Jakuba – wielkopolskie Camino

Dłużyna to ważny przystanek dla każdego „caminowicza”. Parafia św. Jakuba Starszego Apostoła jest jedną z 127 takich placówek w Polsce. Miejscowość leży na dawnym szlaku pielgrzymkowym prowadzącym do Santiago de Compostela, co czyni ją częścią europejskiej sieci dróg św. Jakuba. Co roku 25 lipca wieś tętni życiem podczas odpustu ku czci patrona.

Miejsca, które pamiętają krew i chwałę

Dłużyna to nie tylko kościół. W rejestrze zabytków znajdziemy tu również:

Zabytkową plebanię z pierwszej połowy XIX wieku.

z pierwszej połowy XIX wieku. Zespół folwarczny z oborami i stodołami z lat 80. XIX wieku, będący świadectwem dawnej potęgi gospodarczej regionu.

będący świadectwem dawnej potęgi gospodarczej regionu. Miejsca Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które przypominają o patriotycznej postawie mieszkańców w walce o wolność.

