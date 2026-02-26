Już planują pierwsze treningi. Unia Leszno przed nowym sezonem

Sezon tuż-tuż

W Lesznie zapowiadają, że pierwsza treningowa jazda na Smoczyku może się odbyć w granicach 9-13 marca. Jest oczywiście jeden podstawowy warunek, czyli korzystna aura. Najbliższe dni zapowiadają się wiosennie, co powinno pozytywnie wpłynąć na nawierzchnię, która musi się osuszyć po zimie. Nim dojdzie do tego pierwszego treningu w pierwszych dniach marca trzeba będzie też zamontować pneumatyczną bandę.

Co stanie się, jeśli pogoda nie pozwoli zawodnikom FOGO Unii na szybki wyjazd na tor? Jest i plan B. Ten zakłada wyprawę do Gorican w Chorwacji. Leszczynianie mają tam na wszelki wypadek zarezerwowany termin próbnych jazd.

Trening i Memoriał

Dodajmy, że pierwszy sparing na Smoczyku zaplanowany jest na dzień 21 marca. Z kolei 29 marca odbędzie się 76. edycja Memoriału im. Alfreda Smoczyka. To będzie dla wielu zawodników próba generalna przed startem ligowych rozgrywek. Pełna lista startowa turnieju TUTAJ.

Aby do zimy!!!