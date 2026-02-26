Znamy wszystkich uczestników 76. Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie [LISTA]

Memoriał na początek sezonu
Wszystkie karty zostały odkryte. Wczoraj późnym popołudniem poznaliśmy ostatniego uczestnika zawodów w Lesznie. Listę startową zamknął Szymon Szlauderbach.
W 76. edycji turnieju wystartuje 16 żużlowców:
- Fredrik Lindgren
- Nazar Parnitskyi
- Ben Cook
- Ryan Douglas
- Vadim Tarasenko
- Grzegorz Zengota
- Bartłomiej Kowalski
- Nicolai Klindt
- Janusz Kołodziej
- Cooper Rushen
- Bartosz Smektała
- Oskar Paluch
- Kacper Mania
- Keynan Rew
- Oliver Berntzon
- Szymon Szlauderbach.
76. Memoriał Alfreda Smoczyka odbędzie się w niedzielę 29 marca na stadionie żużlowym w Lesznie, a jego początek zaplanowano na godz. 13:45. Sprzedaż biletów ruszy na początku marca - poinformował klub ze Strzeleckiej.