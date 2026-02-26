Znamy wszystkich uczestników 76. Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie [LISTA]

Joanna Haliasz
2026-02-26 10:37

Data memoriału upamiętniającego legendarnego leszczyńskiego żużlowca znana była już na początku stycznia. Nazwiska jego uczestników odkrywane były stopniowo i właśnie poznaliśmy wszystkich żużlowców, którzy w nim wystartują. Listę startową zamyka Szymon Szlauderbach.

Znamy wszystkich uczestników 76. Memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Memoriał na początek sezonu

Wszystkie karty zostały odkryte. Wczoraj późnym popołudniem poznaliśmy ostatniego uczestnika zawodów w Lesznie. Listę startową zamknął Szymon Szlauderbach. 

W 76. edycji turnieju wystartuje 16 żużlowców:

  • Fredrik Lindgren
  • Nazar Parnitskyi
  • Ben Cook
  • Ryan Douglas
  • Vadim Tarasenko
  • Grzegorz Zengota
  • Bartłomiej Kowalski
  • Nicolai Klindt
  • Janusz Kołodziej
  • Cooper Rushen
  • Bartosz Smektała
  • Oskar Paluch
  • Kacper Mania
  • Keynan Rew
  • Oliver Berntzon
  • Szymon Szlauderbach.

76. Memoriał Alfreda Smoczyka odbędzie się w niedzielę 29 marca na stadionie żużlowym w Lesznie, a jego początek zaplanowano na godz. 13:45. Sprzedaż biletów ruszy na początku marca - poinformował klub ze Strzeleckiej. 

