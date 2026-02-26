Wycinka i przetarg

Prace przy usuwaniu roślinności trwały od końca stycznia. Drzewa trzeba było wyciąć bo rosły w skrajni drogi i uniemożliwiały jej poszerzenie. Samorząd uzyskał na to zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił już przetarg na rozbudowę trasy. Otwarcie ofert zaplanowano na początek marca. Jeśli procedura przebiegnie sprawnie, roboty budowlane rozpoczną się jeszcze tej wiosny.

Największa inwestycja w 2026 roku

Modernizacja obejmie poszerzenie i wzmocnienie jezdni, budowę nowej nawierzchni asfaltowej, a także ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów i dwumetrowego chodnika.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 25 milionów złotych. Ponad 12,5 miliona powiat leszczyński pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcie zadeklarowała także gmina Lipno.

– „To nasza największa inwestycja w 2026 roku” – podkreśla starosta Maciej Wiśniewski.

Zakończenie prac planowane jest do końca grudnia 2026 roku.