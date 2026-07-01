Nowy wygląd i niższe rachunki dla lokatorów

W tegorocznym etapie programu budowlańcy weszli do obiektów zlokalizowanych w kilku punktach miasta. Duże zmiany widać już przy ulicy Słowiańskiej 25, Królowej Jadwigi 24, Nowym Rynku 27, placu Metziga 29 oraz przy ulicy Marcinkowskiego 17. Remontem objęto również budynki przy ulicy Osieckiej 2a i 3.

Zakres robót za każdym razem dopasowywano do realnych potrzeb konkretnego budynku. Ekipy budowlane nie tylko odnowiły zniszczone elewacje i naprawiły dachy, ale przeprowadziły też pełną termomodernizację oraz wymieniły starą stolarkę okienną i drzwiową. Wewnątrz obiektów zmodernizowano instalacje techniczne i odświeżono klatki schodowe. Pieniądze na ten cel miasto zdobyło z Krajowego Planu Odbudowy w ramach specjalnego programu TERMO. Dzięki temu lokatorzy zyskają znacznie wyższy komfort życia, a gruntowne ocieplenie ścian pozwoli im płacić o wiele niższe rachunki za ogrzewanie, co pomoże w walce z ubóstwem energetycznym.

Miasto już planuje kolejne remonty

Miejski Zakład Budynków Komunalnych nie zamierza poprzestawać na zrealizowanych projektach i już przygotowuje się do następnych inwestycji w centrum. Obecnie dla dziesięciu kolejnych kamienic urzędnicy opracowują pełną dokumentację projektową, która jest niezbędna do rozpisania przyszłych przetargów i rozpoczęcia prac budowlanych.

Dodatkowo dla następnych kilkunastu budynków tworzone są właśnie szczegółowe audyty remontowe i energetyczne. Te dokumenty pozwolą miastu skutecznie wnioskować o kolejne dotacje zewnętrzne. Magistrat czeka również na ostateczne decyzje z Banku Gospodarstwa Krajowego, które mają zapewnić wsparcie finansowe dla kolejnych etapów rewitalizacji miejskiego zasobu mieszkaniowego.

Wsparcie trafia także do prywatnych właścicieli

Równolegle z odnawianiem mienia komunalnego w Lesznie działa miejski program dopłat do remontów elewacji dla prywatnych właścicieli nieruchomości. Samorząd dąży do tego, aby prywatne budynki nie odstawały estetycznie od tych zmodernizowanych przez miasto, tworząc spójną i elegancką przestrzeń w sercu Leszna.

Dzięki temu finansowemu wsparciu ruszyły już zaawansowane prace renowacyjne w kilku ważnych punktach Śródmieścia. Rusztowania stanęły między innymi przy kamienicach zlokalizowanych przy ulicy Łaziebnej 28, na Rynku pod numerem 10 oraz przy ulicy 17 Stycznia.