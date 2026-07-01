Nawałnica trwała zaledwie kilkanaście minut, jednak uderzyła z ogromnym impetem. Najgorsza sytuacja dotyczy podwschowskich, podleszczyńskich oraz kościańskich wsi. Ratownicy od wieczora pracują bez przerwy, koncentrując się usuwaniu skutków kataklizmu i zabezpieczaniu uszkodzonego mienia.

Ponad 50 zgłoszeń w jednej wsi. Strażacy w pełnej gotowości

Głównym zadaniem służb w pierwszych godzinach po przejściu burzy było przywrócenie przejezdności na drogach, m.in. w Osowej Sieni, gdzie powalone przez wichurę drzewa i masywne konary całkowicie zatarasowały wyjazdy. Sytuacja w tej miejscowości była na tyle poważna, że do akcji trzeba było skierować liczne zastępy straży pożarnej oddalone o kilkadziesiąt kilometrów.

Uszkodzone domy i kościół. Setki odbiorców bez prądu

Siła wiatru okazała się niszczycielska dla budynków w całym regionie. W gminie Krzywiń oraz w Osowej Sieni żywioł zrywał poszycia dachowe z domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Poważne szkody odnotowano również w innych miejscowościach – w Wilkowicach wiatr uszkodził dach kościoła, a w Osowej Sieni powalone drzewo zdemolowało szklany przystanek autobusowy naprzeciwko remizy.

Sytuację w sąsiednim rejonie krótko podsumował burmistrz Wschowy, Konrad Antkowiak:

„Trwa zabezpieczanie posesji, które mają zerwane dachy w niektórych wsiach”.

W wielu miejscach spadające gałęzie zerwały napowietrzne linie energetyczne, co skutkuje brakiem prądu w wielu gospodarstwach domowych.

Apel o ostrożność. Trwa szacowanie strat po burzy

Choć sytuacja na najważniejszych lokalnych drogach została już opanowana, akcja porządkowa w regionie potrwa co najmniej do końca dnia. Władze apelują do mieszkańców o czujność. Specjalny komunikat do lokalnej społeczności wystosował burmistrz Krzywinia, Przemysław Kaczor:

„Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przekazywanie informacji o zagrożeniach i miejscach wymagających interwencji odpowiednim służbom”.Mieszkańcom zaleca się zachowanie szczególnej uwagi podczas usuwania zniszczeń wokół własnych domów. W najbliższych dniach w poszczególnych gminach, w tym w mocno dotkniętej gminie Krzywiń, ruszy także oficjalne szacowanie strat wywołanych przez wtorkowy kataklizm.