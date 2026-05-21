Urzędnicy nie dali się ograć. Dogrywka zbiła wysokie ceny

Planowana trasa łącząca rondo Antoniny z ulicą Gronowską to inwestycja, na którą czekają tysiące mieszkańców. Każdy, kto codziennie traci czas w korkach na rondzie Gronowo w godzinach szczytu, wie, że to kluczowe zadanie dla udrożnienia tej części miasta. Prezydent Grzegorz Rusiecki od początku jasno deklarował, że budowa tej alternatywnej drogi jest priorytetem.

Gdy pod koniec kwietnia otwarto oferty w przetargu, stawki rynkowe rzuciły wyzwanie miejskim finansom. Wpłynęło siedem propozycji:

„Najtańszą z ofert złożyła wtedy firma Colas, proponując realizację inwestycji za kwotę ponad 18 milionów złotych. Najwyższa ze złożonych w postępowaniu ofert opiewała na ponad 21 i pół miliona złotych” – mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Dokładna oferta spółki COLAS Polska opiewała na 18 154 492,06 zł. Miasto miało jednak prawo do biznesowej dogrywki i postanowiło docisnąć pasa oferentom.

Cenowy nokaut. Nowa oferta tańsza o niemal dwa miliony

Do stołu negocjacyjnego znów zasiedli wykonawcy. Presja konkurencji i chęć zdobycia tak prestiżowego kontraktu zadziałały błyskawicznie – każda z firm znacząco zeszła z ceny.

„Efektem negocjacji było złożenie siedmiu nowych ofert. Wszystkie okazały się niższe od pierwotnych propozycji, a najkorzystniejsza z nich jest o blisko 2 miliony złotych niższa, niż najtańsza z ofert złożonych w pierwotnym postępowaniu” - podsumowuje Michał Wisniewski.

Ostatecznie najlepsze warunki podyktowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk, które zaproponowało kwotę 16 321 219,87 zł. To aż o 1 833 272,19 zł mniej niż wynosiło kwietniowe minimum przetargowe.

W leszczyńskim urzędzie trwa teraz końcowa weryfikacja formalna nadesłanych dokumentów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miasto wyda na nową drogę nieco ponad 16,3 miliona złotych. Ogromne znaczenie ma też wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie wyniesie 50 procent kosztów całej inwestycji. Zgodnie z planem ciężki sprzęt zacznie prace ziemne przy budowie łącznika jeszcze w tym roku.

