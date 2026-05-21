Piątek (12.06): Hip-hopowe uderzenie i rockowa energia

Świętowanie rozpocznie się tradycyjnym wymarszem korowodu z deptaka o godzinie 17:00, po czym nastąpi oficjalne otwarcie imprezy. Prawdziwe szaleństwo pod sceną zapewni jednak wieczorny blok koncertowy. Już o 18:30 przed wschowską publicznością zaprezentuje się Tymek – twórca megahitów, które generują setki milionów odtworzeń w sieci.

Zaraz po nim, o 20:00, scenę przejmie olsztyńska ekipa Łydka Grubasa, gwarantując potężną dawkę rockowego humoru i energii. Piątkowy maraton gwiazd zamknie o 21:30 występ Kubańczyka, jednego z najpopularniejszych obecnie artystów na pograniczu rapu i popu. Dzień zwieńczy zabawa z DJ Hakanem.

Sobota (13.06): Rapowy gigant i kultowe brzmienia

Drugi dzień święta miasta upłynie pod znakiem lokalnych talentów oraz kolejnych legend. Popołudnie otworzą występy sekcji wokalnej CKiR, Endorfiny, Pracowni 06 oraz formacji I-Rey.

Główna fala emocji uderzy o godzinie 20:00. To wtedy na scenie pojawi się Blacha 2115 – reprezentant jednego z najpopularniejszych składów hip-hopowych w kraju, którego numery okupują szczyty list przebojów. O godzinie 21:00 klimat zmieni się o 180 stopni za sprawą kultowej grupy Piersi, która porwie publiczność do tańca swoimi największymi, biesiadno-rockowymi szlagierami. Podobnie jak w piątek, nocną zabawę poprowadzi DJ Hakan.

Niedziela (14.06): Sport, kultura i jubileusz

Niedzielna odsłona Dni Wschowy dedykowana jest miłośnikom sportu i lokalnej tradycji. Od rana fani dwóch kółek będą mogli śledzić zmagania w ramach Solid MTB Gravel Race Lgiń. W samo południe w Bibliotece Wschowa odbędzie się tradycyjne Dyktando o Pióro Burmistrza. Świętowanie zakończy się w stacjonarnym budynku CKiR Wschowa, gdzie o godzinie 15:00 zaplanowano otwarcie wyjątkowej wystawy z okazji 70-lecia Domu Kultury we Wschowie.

Imprezy towarzyszące:

Warto pamiętać, że Dniom Wschowy towarzyszyć będą inne atrakcje:

12.06 (godz. 12:00): Gra terenowa „W Królewskim Mieście” (Biblioteka Wschowa)

(Biblioteka Wschowa) 13.06 (godz. 13:00): Świętowanie 80-lecia OSP (Klasztor Franciszkanów we Wschowie)

(Klasztor Franciszkanów we Wschowie) 13.06 (godz. 14:00): Spacer z przewodnikiem po mieście (zbiórka pod Muzeum Wschowy)

(zbiórka pod Muzeum Wschowy) 13.06 (godz. 10:00-16:00): Piłkarska Sobota z Koroną Wschowa (Stadion Miejski / Punkt Menniczy)

Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia na Placu Kosynierów jest darmowy.

