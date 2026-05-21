Niebezpieczne zdarzenie w okolicach Śmigla. Osobówka wypadła z drogi [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-21 9:14

Do zdarzenia doszło minionej nocy (20/21 maja) na S5 w okolicach Śmigla. Kierująca samochodem kobieta chciała ominąć zwierzę na drodze.

Kolizja na drodze szybkiego ruchu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 23:30 w okolicach Śmigla.

Jak przekazał Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie 31-letnia mieszkanka Poznania, kierująca volkswagenem, jechała drogą ekspresową nr 5 w kierunku Wrocławia. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę i chcąc uniknąć z nim zderzenia, kobieta gwałtownie zahamowała. Auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi. Mimo, że samochód został mocno uszkodzony, Poznaniance nic poważnego się nie stało.

Mundurowi sprawdzają, czy miała uprawnienia do kierowania pojazdami.

