Wielkie kopanie i fundamenty pod wiadukty
Na niemal całym 4,3-kilometrowym odcinku nowej trasy widać ogromne postępy. Wykonawca, firma Adamietz S.A., koncentruje się obecnie na najtrudniejszych zadaniach inżynieryjnych
- Wiadukt nad ul. Poznańską: Trwają tu zaawansowane wykopy pod fundamenty przyczółków przyszłego obiektu. Na dnie wykopów położono już warstwę chudego betonu, co otwiera drogę do montażu zbrojenia
- Wiadukt nad ul. Czempińską: Tutaj prace budowlane poprzedza kluczowa przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, które kolidowały z fundamentami
- Wiadukt nad linią kolejową E59: Przygotowywane jest podłoże pod najbardziej skomplikowany obiekt na całej trasie, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem kolejowym Poznań-Wrocław
Krajobraz po wycince i prace ziemne
W rejonie Kurzej Góry oraz lasu pomiędzy Kościanem a Racotem krajobraz zmienił się nie do poznania. Po wcześniejszej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin (pniaków z korzeniami). Widać już wyraźny ślad przyszłej drogi, szczególnie w miejscu planowanego ronda w stronę Nowego Lubosza
Co dokładnie powstaje w ramach inwestycji?
Północna obwodnica Kościana to nie tylko nowa jezdnia, ale skomplikowany układ komunikacyjny, który ma wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy z centrum miasta, m.in. z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej.
W ramach zadania powstaną:
- Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie
- Trzy wiadukty: nad linią kolejową, ul. Czempińską i ul. Poznańską
- Infrastruktura towarzysząca: nowe oświetlenie, odwodnienie oraz drogi dojazdowe dla rolników i mieszkańców
Kiedy pojedziemy nową trasą?
Choć procedura wyłonienia wykonawcy nieco się wydłużyła z powodu odwołań, prace idą obecnie zgodnie z planem. Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło w lutym 2026 roku
Najważniejsze liczby inwestycji:
- Koszt: ok. 87,5 mln zł (z czego 30 mln zł to dofinansowanie rządowego
- Długość: 4,3 km
- Termin zakończenia: Październik 2027 roku