Kościan: Nowa obwodnica rośnie w oczach! Zobacz, jak zmienia się krajobraz północnej części miasta [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-04-21 17:14

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Budowa północnej obwodnicy Kościana wkroczyła w fazę intensywnych robót, a ciężki sprzęt na dobre zadomowił się na placu budowy. Sprawdziliśmy, co aktualnie dzieje się na trasie o wartości blisko 87,5 mln złotych.

Wielkie kopanie i fundamenty pod wiadukty

Na niemal całym 4,3-kilometrowym odcinku nowej trasy widać ogromne postępy. Wykonawca, firma Adamietz S.A., koncentruje się obecnie na najtrudniejszych zadaniach inżynieryjnych

  • Wiadukt nad ul. Poznańską: Trwają tu zaawansowane wykopy pod fundamenty przyczółków przyszłego obiektu. Na dnie wykopów położono już warstwę chudego betonu, co otwiera drogę do montażu zbrojenia
  • Wiadukt nad ul. Czempińską: Tutaj prace budowlane poprzedza kluczowa przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, które kolidowały z fundamentami
  • Wiadukt nad linią kolejową E59: Przygotowywane jest podłoże pod najbardziej skomplikowany obiekt na całej trasie, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem kolejowym Poznań-Wrocław
Krajobraz po wycince i prace ziemne

W rejonie Kurzej Góry oraz lasu pomiędzy Kościanem a Racotem krajobraz zmienił się nie do poznania. Po wcześniejszej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin (pniaków z korzeniami). Widać już wyraźny ślad przyszłej drogi, szczególnie w miejscu planowanego ronda w stronę Nowego Lubosza

Co dokładnie powstaje w ramach inwestycji?

Północna obwodnica Kościana to nie tylko nowa jezdnia, ale skomplikowany układ komunikacyjny, który ma wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy z centrum miasta, m.in. z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej.

W ramach zadania powstaną:

  • Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie
  • Trzy wiadukty: nad linią kolejową, ul. Czempińską i ul. Poznańską
  • Infrastruktura towarzysząca: nowe oświetlenie, odwodnienie oraz drogi dojazdowe dla rolników i mieszkańców
Kiedy pojedziemy nową trasą?

Choć procedura wyłonienia wykonawcy nieco się wydłużyła z powodu odwołań, prace idą obecnie zgodnie z planem. Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło w lutym 2026 roku

Najważniejsze liczby inwestycji:

  • Koszt: ok. 87,5 mln zł (z czego 30 mln zł to dofinansowanie rządowego
  • Długość: 4,3 km
  • Termin zakończenia: Październik 2027 roku
