Wielkie kopanie i fundamenty pod wiadukty

Na niemal całym 4,3-kilometrowym odcinku nowej trasy widać ogromne postępy. Wykonawca, firma Adamietz S.A., koncentruje się obecnie na najtrudniejszych zadaniach inżynieryjnych

Wiadukt nad ul. Poznańską : Trwają tu zaawansowane wykopy pod fundamenty przyczółków przyszłego obiektu. Na dnie wykopów położono już warstwę chudego betonu, co otwiera drogę do montażu zbrojenia

: Trwają tu zaawansowane wykopy pod fundamenty przyczółków przyszłego obiektu. Na dnie wykopów położono już warstwę chudego betonu, co otwiera drogę do montażu zbrojenia Wiadukt nad ul. Czempińską: Tutaj prace budowlane poprzedza kluczowa przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, które kolidowały z fundamentami

Tutaj prace budowlane poprzedza kluczowa przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, które kolidowały z fundamentami Wiadukt nad linią kolejową E59: Przygotowywane jest podłoże pod najbardziej skomplikowany obiekt na całej trasie, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem kolejowym Poznań-Wrocław

Krajobraz po wycince i prace ziemne

W rejonie Kurzej Góry oraz lasu pomiędzy Kościanem a Racotem krajobraz zmienił się nie do poznania. Po wcześniejszej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin (pniaków z korzeniami). Widać już wyraźny ślad przyszłej drogi, szczególnie w miejscu planowanego ronda w stronę Nowego Lubosza

Co dokładnie powstaje w ramach inwestycji?

Północna obwodnica Kościana to nie tylko nowa jezdnia, ale skomplikowany układ komunikacyjny, który ma wyprowadzić uciążliwy ruch tranzytowy z centrum miasta, m.in. z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej.

W ramach zadania powstaną:

Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie

przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie Trzy wiadukty: nad linią kolejową, ul. Czempińską i ul. Poznańską

nad linią kolejową, ul. Czempińską i ul. Poznańską Infrastruktura towarzysząca: nowe oświetlenie, odwodnienie oraz drogi dojazdowe dla rolników i mieszkańców

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Choć procedura wyłonienia wykonawcy nieco się wydłużyła z powodu odwołań, prace idą obecnie zgodnie z planem. Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło w lutym 2026 roku

Najważniejsze liczby inwestycji:

Koszt: ok. 87,5 mln zł (z czego 30 mln zł to dofinansowanie rządowego

ok. 87,5 mln zł (z czego 30 mln zł to dofinansowanie rządowego Długość: 4,3 km

4,3 km Termin zakończenia: Październik 2027 roku