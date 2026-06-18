Ekspresowe tempo prac: Od umowy do ciężkiego sprzętu

Rok 2026 rozpoczął się od kluczowego kroku – podpisania wyczekiwanej umowy na realizację obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, firmie Adamietz S.A., nastąpiło w lutym 2026 roku. Od tego czasu ciężki sprzęt na dobre zadomowił się na trasie, a postępy prac są widoczne niemal na każdym metrze przyszłej drogi.

Najważniejsze fakty o inwestycji:

Długość trasy: 4,3 km.

4,3 km. Koszt całkowity: ok. 87,5 mln zł (w tym 30 mln zł dofinansowania rządowego).

ok. 87,5 mln zł (w tym 30 mln zł dofinansowania rządowego). Wykonawca: Adamietz S.A..

Planowane otwarcie: Koniec 2027 roku (zgodnie z harmonogramem: październik 2027).

Wielkie kopanie: Trzy kluczowe wiadukty

Obecnie wykonawca koncentruje się na najbardziej skomplikowanych obiektach inżynieryjnych, które są sercem nowej obwodnicy:

Wiadukt nad ul. Poznańską: Trwają tu zaawansowane roboty ziemne pod fundamenty przyczółków. Pierwsze warstwy betonu są już gotowe pod montaż zbrojenia.

Trwają tu zaawansowane roboty ziemne pod fundamenty przyczółków. Pierwsze warstwy betonu są już gotowe pod montaż zbrojenia. Wiadukt nad linią kolejową E59: To najtrudniejszy technicznie element trasy, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem Poznań-Wrocław. Obecnie przygotowywane jest podłoże pod ten obiekt.

To najtrudniejszy technicznie element trasy, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem Poznań-Wrocław. Obecnie przygotowywane jest podłoże pod ten obiekt. Wiadukt nad ul. Czempińską: Prace postępują równolegle z przebudową sieci gazowej i wodociągowej.

Jak zmieni się ruch w Kościanie?

Nowa trasa pobiegnie północną stroną miasta, co ma przynieść ulgę mieszkańcom centrum. Głównym celem jest wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego, zwłaszcza z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej. Co istotne, nowa obwodnica umożliwi bezpośrednie i komfortowe dowiązanie się do drogi ekspresowej S5.

W ramach projektu powstaną również:

Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie.

przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie. Nowoczesna infrastruktura: oświetlenie, systemy odwodnienia oraz drogi dojazdowe służące lokalnym rolnikom i mieszkańcom.

Krajobraz nie do poznania

W rejonie Kurzej Góry oraz lasu między Kościanem a Racotem widać już wyraźny ślad przyszłej drogi. Po zakończonej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin i przygotowywaniem terenu pod przyszłe ronda, m.in. w stronę Nowego Lubosza.

ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z PLACU BUDOWY W NASZEJ GALER

6