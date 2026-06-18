Kościan: Obwodnica rośnie w oczach! Kiedy otwarcie kluczowej trasy? Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-18 12:37

Budowa północnej obwodnicy Kościana to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Prace na 4,3-kilometrowym odcinku idą pełną parą, a krajobraz północnej części miasta zmienia się z dnia na dzień. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest inwestycja warta blisko 87,5 mln złotych i kiedy pierwsi kierowcy pojadą nową trasą.

Budowa obwodnicy Kościana
Autor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu/ Facebook

Ekspresowe tempo prac: Od umowy do ciężkiego sprzętu

Rok 2026 rozpoczął się od kluczowego kroku – podpisania wyczekiwanej umowy na realizację obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, firmie Adamietz S.A., nastąpiło w lutym 2026 roku. Od tego czasu ciężki sprzęt na dobre zadomowił się na trasie, a postępy prac są widoczne niemal na każdym metrze przyszłej drogi.

Najważniejsze fakty o inwestycji:

  • Długość trasy: 4,3 km.
  • Koszt całkowity: ok. 87,5 mln zł (w tym 30 mln zł dofinansowania rządowego).
  • Wykonawca: Adamietz S.A..
  • Planowane otwarcie: Koniec 2027 roku (zgodnie z harmonogramem: październik 2027).

Wielkie kopanie: Trzy kluczowe wiadukty

Obecnie wykonawca koncentruje się na najbardziej skomplikowanych obiektach inżynieryjnych, które są sercem nowej obwodnicy:

  • Wiadukt nad ul. Poznańską: Trwają tu zaawansowane roboty ziemne pod fundamenty przyczółków. Pierwsze warstwy betonu są już gotowe pod montaż zbrojenia.
  • Wiadukt nad linią kolejową E59: To najtrudniejszy technicznie element trasy, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem Poznań-Wrocław. Obecnie przygotowywane jest podłoże pod ten obiekt.
  • Wiadukt nad ul. Czempińską: Prace postępują równolegle z przebudową sieci gazowej i wodociągowej.

Polecany artykuł:

Znamy najbogatszą gminę powiatu kościańskiego. Czy to Twoja?

Jak zmieni się ruch w Kościanie?

Nowa trasa pobiegnie północną stroną miasta, co ma przynieść ulgę mieszkańcom centrum. Głównym celem jest wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego, zwłaszcza z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej. Co istotne, nowa obwodnica umożliwi bezpośrednie i komfortowe dowiązanie się do drogi ekspresowej S5.

W ramach projektu powstaną również:

  • Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie.
  • Nowoczesna infrastruktura: oświetlenie, systemy odwodnienia oraz drogi dojazdowe służące lokalnym rolnikom i mieszkańcom.

Krajobraz nie do poznania

W rejonie Kurzej Góry oraz lasu między Kościanem a Racotem widać już wyraźny ślad przyszłej drogi. Po zakończonej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin i przygotowywaniem terenu pod przyszłe ronda, m.in. w stronę Nowego Lubosza.

ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z PLACU BUDOWY W NASZEJ GALER

Budowa obwodnicy Kościana - najnowsze zdjęcia
Galeria zdjęć 6
Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię?
Pytanie 1 z 13
Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła?