Ekspresowe tempo prac: Od umowy do ciężkiego sprzętu
Rok 2026 rozpoczął się od kluczowego kroku – podpisania wyczekiwanej umowy na realizację obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, firmie Adamietz S.A., nastąpiło w lutym 2026 roku. Od tego czasu ciężki sprzęt na dobre zadomowił się na trasie, a postępy prac są widoczne niemal na każdym metrze przyszłej drogi.
Najważniejsze fakty o inwestycji:
- Długość trasy: 4,3 km.
- Koszt całkowity: ok. 87,5 mln zł (w tym 30 mln zł dofinansowania rządowego).
- Wykonawca: Adamietz S.A..
- Planowane otwarcie: Koniec 2027 roku (zgodnie z harmonogramem: październik 2027).
Wielkie kopanie: Trzy kluczowe wiadukty
Obecnie wykonawca koncentruje się na najbardziej skomplikowanych obiektach inżynieryjnych, które są sercem nowej obwodnicy:
- Wiadukt nad ul. Poznańską: Trwają tu zaawansowane roboty ziemne pod fundamenty przyczółków. Pierwsze warstwy betonu są już gotowe pod montaż zbrojenia.
- Wiadukt nad linią kolejową E59: To najtrudniejszy technicznie element trasy, który połączy brzegi nad ruchliwym szlakiem Poznań-Wrocław. Obecnie przygotowywane jest podłoże pod ten obiekt.
- Wiadukt nad ul. Czempińską: Prace postępują równolegle z przebudową sieci gazowej i wodociągowej.
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Jak zmieni się ruch w Kościanie?
Nowa trasa pobiegnie północną stroną miasta, co ma przynieść ulgę mieszkańcom centrum. Głównym celem jest wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego, zwłaszcza z ulic Gostyńskiej i Grodziskiej. Co istotne, nowa obwodnica umożliwi bezpośrednie i komfortowe dowiązanie się do drogi ekspresowej S5.
W ramach projektu powstaną również:
- Trzy ronda: przy ul. Pułaskiego, ul. Chłapowskiego oraz przy Nadleśnictwie.
- Nowoczesna infrastruktura: oświetlenie, systemy odwodnienia oraz drogi dojazdowe służące lokalnym rolnikom i mieszkańcom.
Krajobraz nie do poznania
W rejonie Kurzej Góry oraz lasu między Kościanem a Racotem widać już wyraźny ślad przyszłej drogi. Po zakończonej wycince drzew, ekipy budowlane zajmują się obecnie usuwaniem karpin i przygotowywaniem terenu pod przyszłe ronda, m.in. w stronę Nowego Lubosza.
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