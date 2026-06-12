Gmina wiejska Kościan: Finansowy gigant regionu

Bezsprzecznym liderem w powiecie kościańskim jest gmina wiejska Kościan, która w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich (obejmującym aż 1459 jednostek) zajęła bardzo wysoką, 51. pozycję. Z indeksem na poziomie 3,75 zostawiła resztę lokalnych rywali w tyle.

Klucz do sukcesu: Gmina wyróżnia się potężną bazą dochodów własnych (wskaźnik W1=0,80) oraz solidną nadwyżką operacyjną (W2=0,70), co pozwala na dużą swobodę w planowaniu inwestycji.

Czempiń stawia na inwestycje

Bardzo dobrą passę utrzymuje Czempiń, który w kategorii gmin miejsko-wiejskich wywalczył 132. miejsce w kraju (na 718 badanych) z wynikiem 3,43.

W czym są najlepsi? Czempiń deklasuje sąsiadów pod względem wydatków inwestycyjnych. Wskaźnik W3 wynosi tu aż 0,69, co oznacza, że ogromna część budżetu idzie bezpośrednio na budowy i modernizacje, a nie tylko na „przejedzenie”.

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Miasto Kościan: Stolica w cieniu sąsiadów?

Zaskoczeniem może być pozycja miasta Kościan (gmina miejska). Choć to centrum administracyjne, w swojej kategorii zajęło ono dopiero 163. miejsce w Polsce (na 236 miast) z indeksem 3,25.

Słaby punkt: Miasto wypada blado pod kątem dynamiki inwestycyjnej (W3=0,11), co znacząco obniżyło jego ocenę końcową na tle liderów regionu.

Koniec stawki: Śmigiel i Krzywiń pod kreską?

Na przeciwległym biegunie finansowej tabeli w powiecie kościańskim znalazły się gminy Śmigiel i Krzywiń. Obie jednostki plasują się w dolnej połowie ogólnopolskiej stawki gmin miejsko-wiejskich:

Śmigiel – zajął 440. miejsce w Polsce z indeksem 2,90.

– zajął w Polsce z indeksem 2,90. Krzywiń – to obecnie „najbiedniejsza” gmina powiatu według wskaźników zarządzania finansami, zajmująca 453. miejsce w kraju z indeksem 2,88.

W przypadku Krzywinia widać znacznie niższy wskaźnik dochodów własnych (W1=0,51) niż u liderów, co ogranicza pole manewru lokalnych władz.

Ranking finansowy to nie tylko suche liczby. Wysoka pozycja (jak w przypadku gminy wiejskiej Kościan czy Czempinia) oznacza większą szansę na nowe drogi, oświetlenie czy środki na kulturę bez konieczności nadmiernego zadłużania się. Dla gmin z końca listy, takich jak Krzywiń, rok 2026 będzie czasem trudnych decyzji budżetowych i szukania zewnętrznych źródeł finansowania, by nie zostać w tyle za dynamicznie rozwijającymi się sąsiadami.