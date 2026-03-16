Zacięty pojedynek z Notecią Inowrocław

Rywal z Inowrocławia wciąż walczy o ligowy byt, więc można było spodziewać się trudnych warunków. Pierwsze akcje spotkania potwierdziły, że łatwo nie będzie – Noteć jako pierwsza objęła prowadzenie. Leszczynianie szybko jednak odzyskali rezon. W II kwarcie, dzięki większej dokładności, Polonia odskoczyła na 10 punktów, a po przerwie przewaga urosła do 13 „oczek”.

Przeciwnik nie poddał się bez walki. Pod koniec III kwarty, po rzucie Stryjewskiego, na tablicy pojawił się remis 47:47. Mimo to, po 30 minutach gry, o cztery punkty lepsza była drużyna z Leszna.

Emocjonująca końcówka i wynik meczu

Pojedynek trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Na minutę przed końcową syreną wynik brzmiał zaledwie 68:66. Losy spotkania wyjaśnili jednak Szymon Ryżek oraz Aleks Najder, którzy ustalili końcowy rezultat na 72:66. Emocji po raz kolejny nie brakowało, a najważniejsze dwa punkty zasłużenie zostały w Lesznie.

Najlepsi strzelcy Novimex Polonii:

Karol Kankowski – 15 pkt

Patryk Wilk – 12 pkt

Wendell Mitchell – 10 pkt

Szymon Ryżek – 10 pkt

Sytuacja w tabeli: Utrzymanie pewne, czas na walkę o play-off

Po tej wygranej poloniści zajmują 9. miejsce w tabeli. Klub zrealizował już swój podstawowy cel, jakim było utrzymanie po awansie. Teraz przed zespołem otwiera się szansa na fazę play-off – ósme miejsce zajmuje WKK Wrocław, który legitymuje się identycznym dorobkiem punktowym co Polonia Leszno.

Edyta Górniak wyznaje z bólem: Byłam dla siebie bezwzględna i okrutna