Tragedia przy lądowaniu

Do wypadku doszło po godz. 11:00, w pobliżu hangarów na lotnisku w Lesznie i stacji benzynowej przy DK nr 12.

- W trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4000 metrów, w trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. NA miejsce zostało zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji, wielu osób i służb zaangażowanych życia mężczyzny nie udało się uratować - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Przyczyny wypadku badać będzie policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

- Obecnie będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie, wyjaśniające jakie były przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodaje M. Żymełka.

Do wypadku doszło w cieniu Rowerowej Majówki, która miała metę na lotnisku. Nieopodal miejsca tragedii ustawiona była scena, a w jej pobliżu dobiegała właśnie końca rowerowa impreza.