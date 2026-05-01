Tragedią zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na lotnisku w Lesznie zginął spadochroniarz [ZDJĘCIA/FILM]

Joanna Haliasz
2026-05-01 13:55

Do wypadku doszło dziś (1 maja) przed południem, podczas skoku komercyjnego. Mężczyzna skakał z wysokości 4000 metrów. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Tragedia na lotnisku w Lesznie. Nie żyje skoczek spadochronowy
Galeria zdjęć 10

Tragedia przy lądowaniu

Do wypadku doszło po godz. 11:00, w pobliżu hangarów na lotnisku w Lesznie i stacji benzynowej przy DK nr 12. Pisaliśmy o tym TUTAJ

- W trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4000 metrów, w trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. NA miejsce zostało zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji, wielu osób i służb zaangażowanych życia mężczyzny nie udało się uratować - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Przyczyny wypadku badać będzie policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 

- Obecnie będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie, wyjaśniające jakie były przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodaje M. Żymełka.

Do wypadku doszło w cieniu Rowerowej Majówki, która miała metę na lotnisku. Nieopodal miejsca tragedii ustawiona była scena, a w jej pobliżu dobiegała właśnie końca rowerowa impreza. 

