Aktywne świętowanie i rodzinna integracja

Dorośli rywalizowali na dystansach 5 i 10 kilometrów, natomiast najmłodsi zawodnicy, startujący w kategoriach przedszkolnych i szkolnych, dostarczyli kibicom najwięcej emocji. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwało Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej przy wsparciu lokalnych służb mundurowych. Całość miała charakter festynu – poza samymi biegami, mieszkańcy mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej, dmuchanego placu zabaw dla dzieci oraz posłuchać występów Kapeli Podwórkowej.

Sukces organizacyjny i zapowiedź kolejnych edycji

Wśród zawodników startujących na dystansie 10 kilometrów znalazł się burmistrz Sławomir Kosmalski, który po przekroczeniu linii mety nie krył zadowolenia z poziomu imprezy oraz frekwencji.

– Bardzo cieszy nas tak duża frekwencja. Skończyły nam się pakiety startowe dla dzieci, dlatego za rok na pewno powiększymy tę pulę, aby wszystkich najmłodszych uczestników biegu zadowolić. Piękna pogoda, malownicza trasa i ta znakomita ilość uczestników utwierdzają nas w przekonaniu, że warto było wrócić do organizacji tego wydarzenia. Już teraz gorąco zapraszamy na czternastą edycję Biegu Borków – podsumował burmistrz.