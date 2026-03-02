Powrót do klasyki w nowoczesnym wydaniu

Nowe kewlary Unii Leszno na rok 2026 to harmonijne połączenie tradycyjnych biało-niebieskich barw z agresywnymi, nowoczesnymi wstawkami. Projektanci postawili na przejrzystość i dynamikę. Dominująca biel na ramionach i klatce piersiowej została przełamana głębokim granatem oraz logotypami kluczowych sponsorów, z marką FOGO na czele.

Warto zwrócić uwagę na detale – w tegorocznym projekcie postawiono na ostre cięcia i geometryczne wzory, które mają podkreślać szybkość i waleczność leszczyńskich rajderów. Całość prezentuje się niezwykle profesjonalnie, nawiązując do złotej ery klubu, ale w wydaniu dostosowanym do standardów współczesnego sportu.

Filmowa prezentacja i lotnicze akcenty

Klip promocyjny „KRYPTONIM UL26” nieprzypadkowo powstał we współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim oraz lokalnym środowiskiem spadochroniarskim. Premiera nowych strojów odbyła się w otoczeniu samolotów i infrastruktury Lotniska Leszno, co symbolizuje wysokie aspiracje klubu na nadchodzące rozgrywki.

W materiale wideo możemy zobaczyć, jak nowe kewlary prezentują się w ruchu. Za ich wykonanie odpowiada renomowana firma Venoma Race Equipment, co gwarantuje nie tylko świetny wygląd, ale przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu dla zawodników takich jak Janusz Kołodziej czy Grzegorz Zengota.