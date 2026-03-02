Kryptonim UL26: Unia Leszno odkrywa karty! Tak wyglądają nowe kewlary na sezon 2026

Tomasz Szymlet
2026-03-02 20:01

Najbardziej utytułowany klub żużlowy w Polsce, FOGO Unia Leszno, oficjalnie zaprezentował stroje, w których zawodnicy powalczą o punkty w sezonie 2026. Produkcja zatytułowana „KRYPTONIM UL26” to coś więcej niż zwykły pokaz mody żużlowej – to hołd dla lokalnych tradycji i nowoczesnego designu, który ma przynieść „Bykom” powrót na szczyt.

Powrót do klasyki w nowoczesnym wydaniu

Nowe kewlary Unii Leszno na rok 2026 to harmonijne połączenie tradycyjnych biało-niebieskich barw z agresywnymi, nowoczesnymi wstawkami. Projektanci postawili na przejrzystość i dynamikę. Dominująca biel na ramionach i klatce piersiowej została przełamana głębokim granatem oraz logotypami kluczowych sponsorów, z marką FOGO na czele.

Warto zwrócić uwagę na detale – w tegorocznym projekcie postawiono na ostre cięcia i geometryczne wzory, które mają podkreślać szybkość i waleczność leszczyńskich rajderów. Całość prezentuje się niezwykle profesjonalnie, nawiązując do złotej ery klubu, ale w wydaniu dostosowanym do standardów współczesnego sportu.

Kewlary Unii Leszno 2026
Filmowa prezentacja i lotnicze akcenty

Klip promocyjny „KRYPTONIM UL26” nieprzypadkowo powstał we współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim oraz lokalnym środowiskiem spadochroniarskim. Premiera nowych strojów odbyła się w otoczeniu samolotów i infrastruktury Lotniska Leszno, co symbolizuje wysokie aspiracje klubu na nadchodzące rozgrywki.

W materiale wideo możemy zobaczyć, jak nowe kewlary prezentują się w ruchu. Za ich wykonanie odpowiada renomowana firma Venoma Race Equipment, co gwarantuje nie tylko świetny wygląd, ale przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu dla zawodników takich jak Janusz Kołodziej czy Grzegorz Zengota. 

