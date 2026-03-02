Dwa zarzuty i areszt dla 33-latka z gminy Kościan. Dwa razy dźgnął ojca nożem

Joanna Haliasz
2026-03-02 12:55

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie. 33-latek był wtedy pijany. Wczoraj (1 marca) mężczyzna usłyszał zarzuty, dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Alkohol i nóż

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16:20 na terenie gminy Kościan. Policje powiadomiła o nim matka 33-latka i żona poszkodowanego mężczyzny.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, podczas kłótni 33-latek dwukrotnie ugodził nożem w klatkę piersiowa swojego 54-letniego ojca. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany wany do szpitala, gdzie lekarze zszyli powstałe rany. O zdarzeniu powiadomiła żona poszkodowanego, która wezwała pomoc – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Po ataku na ojca 33-latek oddalił się z miejsca zamieszkania, ale został zatrzymany przez policjantów po krótkich poszukiwaniach. Był nietrzeźwy, badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Wczoraj (niedziela) 33-latek usłyszał dwa zarzuty - znęcania się nad członkiem rodziny i narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś, decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

