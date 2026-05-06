Potężne brzmienia na leszczyńskiej scenie

Głównym punktem programu będzie wieczorny finał, podczas którego na profesjonalnej scenie wystąpią czołowi polscy artyści. Skład wykonawców gwarantuje przekrój gatunkowy od rocka po nowoczesny pop:

Krzysztof Zalewski – uznany multiinstrumentalista i showman, znany z takich przebojów jak „Początek” czy „Annuszka”.

– uznany multiinstrumentalista i showman, znany z takich przebojów jak „Początek” czy „Annuszka”. Małgorzata Ostrowska – ikona polskiego rocka, której obecność na scenie to gwarancja usłyszenia ponadczasowych hitów, w tym słynnej „Szklanej pogody”.

– ikona polskiego rocka, której obecność na scenie to gwarancja usłyszenia ponadczasowych hitów, w tym słynnej „Szklanej pogody”. Natalia Szroeder – jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia, łącząca w swojej twórczości subtelność z nowoczesnymi brzmieniami.

19

Atrakcje dla całych rodzin od samego rana

Zanim wieczorem rozbłysną festiwalowe światła, od rana na terenie lotniska funkcjonować będzie Miasteczko Samorządowe. Organizatorzy zapowiadają dziesiątki atrakcji skierowanych do różnych grup wiekowych. W programie przewidziano między innymi:

strefy sportowe oraz pokazy przygotowane przez służby mundurowe,

oraz pokazy przygotowane przez służby mundurowe, warsztaty kreatywne i liczne animacje dla najmłodszych uczestników,

i liczne animacje dla najmłodszych uczestników, strefę profilaktyki zdrowotnej, w której będzie można wykonać bezpłatne badania.

Regionalne święto muzyki w Lesznie

„Piknik na FEST” to inicjatywa, która po sukcesach w innych miastach regionu – Poznaniu, Kaliszu i Koninie – tym razem zawita do Leszna. Wydarzenie łączy w sobie promocję regionu z formułą profesjonalnego festiwalu muzycznego dostępnego dla każdego.

Krzysztof Zalewski zwyciężył w "Idolu". Czy pamiętacie jego drogę do triumfu w słynnym programie?