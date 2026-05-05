Budowa nabiera tempa: Dach już niemal gotowy

Najbardziej widoczne zmiany zaszły w najwyższych partiach obiektu. Zakończono już prace nad konstrukcją dachu z drewna klejonego, na której ułożono blachę konstrukcyjną wraz z izolacją termiczną. Obecnie robotnicy finalizują układanie membrany PVC, co zapewni obiektowi pełną szczelność. Równolegle zainstalowano nowoczesny system odwodnienia, który sprawnie odprowadzi wody opadowe z dużej powierzchni zadaszenia. Wykonanie dachu to przełomowy moment, ponieważ pozwala na zintensyfikowanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku, niezależnie od warunków pogodowych.

Co kryje wnętrze? Gigantyczne filtry i stalowe niecki

W środku obiektu praca wre na wielu poziomach. Wykonawca, firma Adamietz, zakończył już kluczowe instalacje podposadzkowe, a obecnie skupia się na układaniu sieci elektrycznej.Najciekawiej prezentuje się jednak strefa basenowa:

Rozpoczął się montaż serca obiektu – dwóch filtrów obiegowych o potężnych gabarytach. Basen sportowy: Trwa instalacja stalowego poszycia niecki, która po modernizacji będzie posiadać 5 torów pływackich oraz jeden specjalnie wypłycony tor do nauki pływania.

Nowoczesny design: Kontynuowane są prace przy charakterystycznym elemencie architektonicznym w formie litery V, który witać będzie gości w strefie wejścia.

Inwestycja za 94 miliony złotych

Nowy Akwawit to projekt o ogromnej skali, którego wartość opiewa na 94 465 145,41 zł brutto. Miasto pozyskało na ten cel 26 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki tym środkom obiekt nie tylko odzyska dawny blask, ale zaoferuje standardy na miarę XXI wieku, w tym:

Rozbudowane saunarium i strefę SPA o powierzchni 500 m².

Baseny solankowe, tężnię oraz tary do hydromasażu.

Nowoczesną infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym windy łączące kondygnacje.

Parking na 136 miejsc z 30 stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

Kiedy pierwsze pływanie?

Mimo że tempo prac jest imponujące, a zakresy zadań są doskonale skoordynowane i postępują równolegle, na otwarcie musimy jeszcze chwilę poczekać. Według aktualnego harmonogramu, finał inwestycji i oddanie obiektu do użytku planowane jest na czerwiec 2027 roku. Obecnie trwają już przygotowania do prac elewacyjnych oraz montażu stolarki okiennej, co sprawi, że bryła budynku wkrótce zyska swój docelowy, nowoczesny wygląd. Wszystko wskazuje na to, że Leszno zyska jeden z najatrakcyjniejszych kompleksów rekreacyjnych w promieniu 60 kilometrów.

