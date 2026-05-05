Pijany kierowca dachował busem na posesji. Zatrzymał się na elewacji domu [ZDJĘCIA]

Po alkoholu i z zakazem

Do zdarzenia doszło ok. godz. 9:30 w Poladowie.

- 35-letni mieszkaniec gminy Przemęt kierując renault w stanie nietrzeźwości nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Auto zjechało z drogi, dachowało, uszkodziło ogrodzenie posesji, a zatrzymało się dopiero na elewacji budynku - opisuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Jak się okazało, kierowca był pijany.

- Badanie wykazało aż 2,42 promila alkoholu w jego organizmie. Co więcej, mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów od 2015 roku aż do 2031 - mówi J. Lemański.

35-latek trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakich doznał obrażeń. Wiadomo natomiast, że jego sprawa będzie rozpatrywana przed sądem w trybie przyspieszonym.

Bydgoszcz rozkwitła na nowo. Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy przyciągnął tłumy