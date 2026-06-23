W tej edycji o głosy walczyło 25 projektów. Od 3 do 17 czerwca 2026 roku do urn i systemów internetowych poszło dokładnie 9871 osób. Głosowanie miało wyraźną specyfikę demograficzną – 57% głosujących stanowiły panie, a najmocniejszą grupą wiekową okazali się ludzie do 30. roku życia, generując 34% całkowitej frekwencji.

Zatorze i „Siódemka” na podium

Absolutnym rekordzistą okazał się projekt „ZATORZE NA 9-TKĘ”, który zebrał aż 1209 głosów, celując w budżet rzędu 800 tysięcy złotych. Drugim najchętniej wybieranym zadaniem była modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7, zdobywając 1095 głosów. Granicę 800 wskazań przekroczyła jeszcze tylko rewitalizacja boiska do koszykówki na skateplazie (888 głosów). Na drugim biegunie znalazły się spotkania dotyczące sztucznej inteligencji (7 głosów) oraz piknik naukowy (8 głosów).

Poniżej znajduje się pełny ranking projektów według liczby zdobytych głosów:

ZATORZE NA 9-TKĘ: aktywnie, rodzinnie, bezpiecznie – 1209 głosów (800 000,00 zł)

– 1209 głosów (800 000,00 zł) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie – 1095 głosów (379 449,25 zł)

– 1095 głosów (379 449,25 zł) REWITALIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA SKATEPLAZIE W LESZNI E – 888 głosów (798 540,00 zł)

E – 888 głosów (798 540,00 zł) Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego – 676 głosów (39 990,00 zł)

– 676 głosów (39 990,00 zł) "3 PLACE ZABAW - 1 MIASTO - TYSIĄCE UŚMIECHÓW" – 604 głosy (800 000,00 zł)

– 604 głosy (800 000,00 zł) Leszczyński MasterChef – edycja VI (ZERO WASTE) – 576 głosów (40 000,00 zł)

– 576 głosów (40 000,00 zł) Boisko 2.0 - remont przestrzeni sportowej – 561 głosów (309 500,00 zł)

– 561 głosów (309 500,00 zł) SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY III LO – 494 głosy (284 600,00 zł)

– 494 głosy (284 600,00 zł) Komeniada 2027 - uWAŻNI na siebie – 488 głosów (40 000,00 zł)

– 488 głosów (40 000,00 zł) Aktywny i zdrowy senior w Lesznie (60+) – 484 głosy (40 000,00 zł)

– 484 głosy (40 000,00 zł) Wspólne Święta Sąsiedzkie na Długosza – 459 głosów (40 000,00 zł)

459 głosów (40 000,00 zł) NOWE ŻYCIE HISTORYCZNEJ WIEŻY NA LOTNISKU – 397 głosów (800 000,00 zł)

– 397 głosów (800 000,00 zł) Bezpieczne chodniki na osiedlach Zamenhofa i Rejtana – 393 głosy (350 000,00 zł)

– 393 głosy (350 000,00 zł) EkoZakątek Nauki – 301 głosów (265 000,00 zł)

– 301 głosów (265 000,00 zł) Wybieg dla psów przy ul. Kameruńskiej – 264 głosy (348 528,60 zł)

– 264 głosy (348 528,60 zł) Świętuj z nami 95 lat SP 2 w Lesznie – 226 głosów (39 938,00 zł)

– 226 głosów (39 938,00 zł) LESZCZYŃSKI DZIEŃ dla ŻYCIA I RODZINY – 216 głosów (40 000,00 zł)

– 216 głosów (40 000,00 zł) Jarmark u Misia Uszatka – 138 głosów (40 000,00 zł)

– 138 głosów (40 000,00 zł) GRA O TRON - Edycja Leszno – 119 głosów (348 000,00 zł)

– 119 głosów (348 000,00 zł) Bezpieczny Mieszkaniec – szkolenia z ratownictwa – 109 głosów (39 010,00 zł)

– 109 głosów (39 010,00 zł) Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody – 90 głosów (39 900,00 zł)

90 głosów (39 900,00 zł) Leszno Rowerowa Stolica Polski 2027 – 60 głosów (40 000,00 zł)

– 60 głosów (40 000,00 zł) Muzyka bez procentów – 9 głosów (40 000,00 zł)

– 9 głosów (40 000,00 zł) SAPERE AUDE - Piknik Młodych Naukowców – 8 głosów (40 000,00 zł)

– 8 głosów (40 000,00 zł) Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w pracy i biznesie? – 7 głosów (40 000,00 zł)

Ostateczną listę projektów skierowanych do realizacji poznamy po oficjalnym podliczeniu i zweryfikowaniu puli środków finansowych przez magistrat.