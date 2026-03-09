W całym kraju kwalifikacja wojskowa trwa od początku lutego, jednak w rejonie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lesznie proces ten zaplanowano w terminie od 9 marca do 17 kwietnia. Wezwania otrzymają mieszkańcy Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego i rawickiego. Łącznie przed komisjami stanie około 1700 osób z rocznika podstawowego (2007) oraz kilkaset osób z roczników starszych i kobiet o przydatnych kwalifikacjach.

Kto musi się stawić i jak wygląda procedura?

Obowiązek stawiennictwa dotyczy przede wszystkim 19-latków, ale nie tylko. Wezwania trafiają także do osób z nieuregulowanym stosunkiem do służby (np. z powodu pobytu za granicą lub wcześniejszego leczenia) oraz kobiet kończących studia medyczne, weterynaryjne czy psychologiczne.

– Kwalifikacja to nie jest pobór. To określenie stanu zdrowia, nadanie kategorii i założenie ewidencji wojskowej – podkreśla podpułkownik Roman Krajniak, szef WCR w Lesznie.Procedura jest prosta i obejmuje trzy główne etapy:

Ewidencja: Spisanie danych osobowych do systemów wojskowych.

Badanie psychologiczne: Rozmowa z psychologiem określająca predyspozycje do służby.

Komisja lekarska: Nadanie kategorii zdrowia (A, B, D lub E).

Co ważne, od trzech lat wojsko nie wydaje już papierowych książeczek wojskowych – młodzi ludzie otrzymują jedynie zaświadczenie o uregulowaniu stosunku do służby.

7

Nowoczesna armia: operowanie dronami i nowe ścieżki kariery

Współczesne Wojsko Polskie stawia na technologię. Podczas kwalifikacji przedstawiciele WCR prezentują ścieżki rozwoju, które wykraczają poza tradycyjny obraz żołnierza. Poszukiwani są m.in. informatycy, tłumacze oraz osoby zainteresowane pilotowaniem dronów.

– Po konflikcie na Ukrainie widzimy, że jest to wojna dronowa. Poszukujemy osób chętnych do obsługi bezzałogowców – mówi ppłk Krajniak. Wojsko oferuje także możliwość przebranżowienia, np. dla mechaników samochodowych, którzy chcieliby serwisować silniki lotnicze. Służba ma charakter całkowicie ochotniczy – po przejściu 27-dniowego szkolenia podstawowego i 11-miesięcznego specjalistycznego, żołnierz sam decyduje, czy chce podpisać kontrakt zawodowy.

Zarobki 6500 zł netto i konsekwencje niestawienia się

Finanse to jeden z najsilniejszych argumentów przyciągających młodzież. Obecnie szeregowy na starcie otrzymuje 6500 zł brutto. Dzięki uldze podatkowej dla osób do 26. roku życia, jest to kwota wypłacana „na rękę”. Z dodatkami mieszkaniowymi i innymi świadczeniami, początkujący żołnierz zawodowy może liczyć na kwoty przekraczające 8000 zł netto.

Warto jednak pamiętać, że stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe. Ignorowanie wezwania może prowadzić do surowych konsekwencji:

Kara pieniężna w wysokości do 5000 zł.

Przymusowe doprowadzenie przez policję lub straż miejską.

Stabilna ścieżka kariery i jasne zasady

Współczesna służba wojskowa opiera się na przejrzystych regułach. Po odbyciu 27-dniowego szkolenia podstawowego, ochotnik przechodzi 11-miesięczny etap specjalistyczny, podczas którego sprawdza, czy odnajduje się w strukturach mundurowych. Co istotne, armia zrezygnowała z dawnych kontraktów na rzecz stałej służby zawodowej.

– Jeśli po roku ktoś uzna, że to nie dla niego, składa wypowiedzenie i rezygnuje, zupełnie jak w każdym innym zakładzie pracy – wyjaśnia podpułkownik Roman Krajniak. Z kolei kapitan Kamila Stośkiewicz dodaje, że dla wielu młodych ludzi kluczowa jest stabilizacja: – Prawa emerytalne nabywa się po 25 latach służby. To konkretna perspektywa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z mundurem na dłużej.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026