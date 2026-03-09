​Dwa hat-tricki w Toruniu GI Malepszy Futsal Leszno

Joanna Haliasz
2026-03-09 9:16

Odblokowali się strzelecko futsaliści z Leszna. W kolejnym meczu o punkty pokonali aż 8:1 w meczu wyjazdowym FC Reiter Toruń.

Autor: FB Klub Sportowy Futsal Leszno/ Archiwum prywatne

Zwycięstwo w grodzie Kopernika nie było zagrożone ani na chwilę. To była pełna kontrola. Do przerwy było 3:1, ale na dobre goście rozstrzelali się po przerwie, kiedy jeszcze pięć razy pokonywali bramkarza gospodarzy. Rzadko też kiedy w jednym spotkaniu dwóch graczy zdobywa po trzy bramki. Tak stało się tym razem. Po trzy trafienia odnotowali: Adrian Skrzypek i Rajmund Siecla, a po jednej bramce dołożyli Jakub Molicki z przedłużonego rzutu karnego oraz Danis Hrgota. Dla Chorwata było to premierowe trafienie w FOGO Futsal Ekstraklasie.

Okazałe zwycięstwo 8:1 dało nie tylko 3 duże punkty, ale i awans na trzecie miejsce w tabeli ponieważ w meczu na szczycie Constract Lubawa przegrał z Piastem Gliwice.

