​Dwa hat-tricki w Toruniu GI Malepszy Futsal Leszno

Zwycięstwo w grodzie Kopernika nie było zagrożone ani na chwilę. To była pełna kontrola. Do przerwy było 3:1, ale na dobre goście rozstrzelali się po przerwie, kiedy jeszcze pięć razy pokonywali bramkarza gospodarzy. Rzadko też kiedy w jednym spotkaniu dwóch graczy zdobywa po trzy bramki. Tak stało się tym razem. Po trzy trafienia odnotowali: Adrian Skrzypek i Rajmund Siecla, a po jednej bramce dołożyli Jakub Molicki z przedłużonego rzutu karnego oraz Danis Hrgota. Dla Chorwata było to premierowe trafienie w FOGO Futsal Ekstraklasie.

Okazałe zwycięstwo 8:1 dało nie tylko 3 duże punkty, ale i awans na trzecie miejsce w tabeli ponieważ w meczu na szczycie Constract Lubawa przegrał z Piastem Gliwice.

