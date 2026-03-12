Inwestycyjny impuls dla Leszna

Budowa 1200-metrowego odcinka drogi między rondem Antoniny a ulicą Gronowską to obecnie jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych w mieście. Inwestycja warta 22 miliony złotych nie tylko połączy dwie części Leszna, ale przede wszystkim otworzy nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Trasa zostanie wykonana w wysokim standardzie: jezdnia o szerokości 7 metrów z dwoma pasami ruchu zostanie uzupełniona o nowoczesną ścieżkę pieszo-rowerową. Aby zapewnić płynność przejazdu, w miejscach planowanych skrzyżowań wybudowane zostaną dwa ronda.

i Autor: Grzegorz Rusiecki/ Facebook

Harmonogram prac: Kiedy pojedziemy nową drogą?

Po ogłoszeniu przetargu przez Prezydenta Grzegorza Rusieckiego 27 lutego, procedura ruszyła pełną parą. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, harmonogram prac prezentuje się następująco:

Marzec 2026 (Etap I): Trwająca obecnie procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.

Lipiec 2026 (Etap II): Opracowanie szczegółowego projektu tymczasowej organizacji ruchu, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót ziemnych.

Sierpień 2026 (Etap III): Przekazanie placu budowy. To wtedy na teren między rondem Antoniny a Gronowem wjedzie ciężki sprzęt.

Czerwiec 2027 (Etap IV): Planowane zakończenie realizacji. To właśnie wtedy nowa droga ma zostać oficjalnie oddana do użytku kierowców, rowerzystów i pieszych.

