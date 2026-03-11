2025 w policyjnych liczbach

Policyjna odprawa roczna podsumowująca ubiegły rok odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Pl. Metziga. Jak przekazała leszczyńska komenda, w 2025 roku policjanci służby prewencyjnej odbyli ponad 15 tys. służb. Zanotowano 757 zdarzeń pilnych. Średni czas dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia wyniósł 8 minut i 52 sekundy, przy założonym standardzie do 11 minut. W ubiegłym roku policjanci wylegitymowali ponad 58 tys. osób, w tym 412 sprawców przestępstw zatrzymanych na gorącym uczynku oraz 4200 sprawców wykroczeń. 1020 osób trafiło do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w tym blisko 300 nietrzeźwych.

Niepokoją dane dotyczące interwencji związanych z przemocą domową.

- W 2025 roku odnotowano wyraźny wzrost tego typu zdarzeń. Wszczęto 142 procedury „Niebieskiej karty”, co oznacza wzrost o blisko 30 proc. Zastosowano 68 nakazów opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazów kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną. Dla porównania - w roku 2024 było ich 17 – poinformowała Komenda Miejska Policji w Lesznie.

W 2025 roku leszczyńscy policjanci zanotowali 94 wypadki drogowe, rok wcześniej było ich 141. Niestety, w ich wyniku śmierć poniosły 4 osoby. Z ruchu drogowego wyeliminowano 161 pijanych kierowców, zatrzymano 211 praw jazdy, w tym 63 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Policjanci stwierdzili blisko 20 tys. wykroczeń i nałożyli ponad 13 tys. mandatów karnych i zatrzymano blisko 1,5 tys. dowodów rejestracyjnych.

Wykrywalność przestępstw ogółem w ubiegłym roku wzrosła i kształtowała się na poziomie 87,5 proc. (w 2024 wynosiła 82,8 proc.). W obszarze przestępczości gospodarczej wykrywalność wzrosła z 78,5 proc. do 97,8 proc.

W roku 2025 policja w Lesznie wszczęła 185 postępowań narkotykowych i zabezpieczyła blisko 66 kilogramów środków odurzających.

Leszczyńscy policjanci zabezpieczali też 100 wydarzeń organizowanych na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Więcej w Wielkopolsce zabezpieczała tylko Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

POWIEŚMY KRZYŻE W SĄDACH! - APELUJE RZYMKOWSKI