​Niepokojące dane policji z Leszna. Wzrasta liczba przypadków przemocy domowej [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-03-11 16:01

Tak wynika z danych, jakie przedstawili podczas odprawy podsumowującej miniony rok leszczyńscy policjanci. Wzrost przypadków przemocy wobec najbliższych jest duży. Ale są też napawające optymizmem wskaźniki, jak wysoka wykrywalność przestępstw, czy spadek liczby wypadków drogowych.

2025 w policyjnych liczbach

Policyjna odprawa roczna podsumowująca ubiegły rok odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Pl. Metziga. Jak przekazała leszczyńska komenda, w 2025 roku policjanci służby prewencyjnej odbyli ponad 15 tys. służb. Zanotowano 757 zdarzeń pilnych. Średni czas dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia wyniósł 8 minut i 52 sekundy, przy założonym standardzie do 11 minut. W ubiegłym roku policjanci wylegitymowali ponad 58 tys. osób, w tym 412 sprawców przestępstw zatrzymanych na gorącym uczynku oraz 4200 sprawców wykroczeń. 1020 osób trafiło do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w tym blisko 300 nietrzeźwych.

Niepokoją dane dotyczące interwencji związanych z przemocą domową.

- W 2025 roku odnotowano wyraźny wzrost tego typu zdarzeń. Wszczęto 142 procedury „Niebieskiej karty”, co oznacza wzrost o blisko 30 proc. Zastosowano 68 nakazów opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazów kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną. Dla porównania - w roku 2024 było ich 17 – poinformowała Komenda Miejska Policji w Lesznie.

W 2025 roku leszczyńscy policjanci zanotowali 94 wypadki drogowe, rok wcześniej było ich 141. Niestety, w ich wyniku śmierć poniosły 4 osoby. Z ruchu drogowego wyeliminowano 161 pijanych kierowców, zatrzymano 211 praw jazdy, w tym 63 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Policjanci stwierdzili blisko 20 tys. wykroczeń i nałożyli ponad 13 tys. mandatów karnych i zatrzymano blisko 1,5 tys. dowodów rejestracyjnych.

Wykrywalność przestępstw ogółem w ubiegłym roku wzrosła i kształtowała się na poziomie 87,5 proc. (w 2024 wynosiła 82,8 proc.). W obszarze przestępczości gospodarczej wykrywalność wzrosła z 78,5 proc. do 97,8 proc. 

W roku 2025 policja w Lesznie wszczęła 185 postępowań narkotykowych i zabezpieczyła blisko 66 kilogramów środków odurzających.

Leszczyńscy policjanci zabezpieczali też 100 wydarzeń organizowanych na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Więcej w Wielkopolsce zabezpieczała tylko Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

