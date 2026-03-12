Żużlowcy Unii Leszno wyjeżdżają na tor

Pierwsze kółka

Dziś, 12 marca lub jutro po raz pierwszym z torem w tym roku zapoznają się żużlowcy FOGO Unii Leszno. Trzeba uważnie śledzić media społecznościowe leszczynian, bo tam powinna się pojawić dokładna informacja dotycząca pierwszych próbnych jazd. Niektórzy mają już je za sobą, tak jak choćby Grzegorz Zengota, który trenował już w słoweńskim Krsko, czy Piotr Pawlicki. Ten nieoczekiwanie pojawił się we wtorek w Częstochowie, w której startował w ostatnim sezonie. Jak widać pod Jasną Górą nie mieli problemu, by ,,Piter”, pomimo opuszczenia Włókniarza mógł potrenować. To tylko pokazuje, że zawodnik rozstał się z byłym już swoim klubem w dobrych relacjach.

Teraz na jego dobrą, skuteczną jazdę, co najmniej tak dobrą jak w minionym sezonie liczą w Lesznie. Młodszy z braci Pawlickich zwraca uwagę na bardzo pracowite ostatnie dni marca.

- Szykuje się naprawdę bardzo mocny początek sezonu, bo z tego co kojarzę to końcówka marca to jest piec dni jazdy pod rząd, dwa dni przerwy, znowu pięć dni jazdy pod rząd. Będzie dużo testów związanych z oponami, wiadomo - nowy sprzęt, nowe silniki. Kombinujemy z ramami jak w zeszłym roku - mówił Piotr Pawlicki.

Przypomnijmy, że pierwszym zaplanowanym sparingiem Byków przed nowym sezonem będzie lokalne starcie z Hunters PSŻ Poznań. Ten pierwszy test-mecz zaplanowany jest na 21 marca, w odbędzie się na stadionie im. Alfreda Smoczyka. Plany oczywiście mogą ulec zmianie, bo bardzo dużo zależy od aury, która póki co w marcu jest korzystna.

