Kosztowna przejażdżka

Do zdarzenia doszło 24 marca, ok. godz. 22:00 na parkingu jednego marketu przy ul. Śmigielskiej w Kościanie. Policjanci wydziału ruchu drogowego zwrócili uwagę na dwa pojazdy marki BMW oraz Audi, jeżdżące po parkingu.

- Zaniepokojenie wzbudziło zachowanie pasażerów, którzy siedzieli na drzwiach pojazdów w trakcie jazdy. Policjanci niezwłocznie podjęli kontrolę drogową obu pojazdów. Za kierownicą pojazdów oraz wśród pasażerów znajdowali się młodzi, 19-letni mieszkańcy Kościana i gminy Krzywiń. W związku z koniecznością ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia m.in. czy nie doszło do innych niebezpiecznych zachowań ze strony uczestników, odstąpiono od nałożenia mandatów na miejscu - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Wczoraj uczestnicy przejażdżki stawili się na wezwanie w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie. Pasażerowie obu samochodów zostali ukarani mandatami po 100 złotych każdy z nich za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

- Kierujący pojazdami ponieśli surowsze konsekwencje – zostali ukarani za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób. Łącznie nałożono na nich mandaty w wysokości 300 złotych oraz 17 punktów karnych. Dodatkowo jeden z kierujących, prowadzący pojazd marki Audi, dopuścił się kolejnego wykroczenia. Przyjeżdżając do komendy, zaparkował samochód na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami, posługując się przy tym kartą parkingową wystawioną na swojego ojca. Za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1200 złotych - informuje J. Lemański.

Policja apeluje do kierowców o więcej wyobraźni i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nawet niewinne z pozoru zachowanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji.