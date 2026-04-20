Razem na trasie

Ekipa z Leszna była bardzo widoczna na trasie biegu. Wszyscy mieli na sobie takie same koszulki z logo Monaru, a niektórzy nieśli flagi. W grupie biegli zarówno aktualni pacjenci ośrodka, jak i osoby, które terapię mają już za sobą.

Dla wielu z nich przebiegnięcie ponad 21 kilometrów to nie tylko sportowy wynik, ale też dowód na to, że potrafią pokonać własne słabości. Start w Poznaniu był wspólną inicjatywą, która miała zintegrować grupę i dać im powód do dumy.

Życie po terapii

Przedstawiciele ośrodka podkreślają, że sport bardzo pomaga w powrocie do normalnego życia. Udział w takim wydarzeniu pokazuje, że Monar to nie tylko trudna praca nad sobą w zamkniętym ośrodku, ale też nowe możliwości na przyszłość.

Agnieszka Okoniewska z leszczyńskiego Monaru tak wyjaśnia cel ich startu:

„Staramy się pokazywać, że Monar to jest nie tylko ciężka praca i terapia, ale też to, jakie może być życie po tym, jak uda się przepracować swoje trudne sprawy”.

Polecany artykuł: Zakończenie rozbudowy placówki oświatowej w Wilkowicach

