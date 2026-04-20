Nowe zaplecze dydaktyczne i techniczne

Oddany do użytku dwukondygnacyjny budynek został w pełni zintegrowany z istniejącą już infrastrukturą oraz halą sportową. W nowej części przygotowano 9 sal lekcyjnych, wśród których kluczową rolę pełnią specjalistyczne pracownie: komputerowa, matematyczno-fizyczna oraz biologiczno-chemiczna. Zadbano również o komfort kadry pedagogicznej, tworząc wspólny pokój nauczycielski dla blisko 50 pedagogów.

Obiekt został zaprojektowany zgodnie ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz znalazł się przestronny hol z miejscami do wypoczynku, a na zewnątrz wydzielono patio przeznaczone do rekreacji podczas przerw. Wójt Łukasz Litka zaznacza, że „nowy obiekt wyraźnie pokazuje, jak wiele przestrzeni zyskają teraz uczniowie i nauczyciele”.

Finansowanie i perspektywy rozwoju

Realizacja projektu kosztowała ponad 10 milionów złotych, przy czym znaczną część tej kwoty – ponad 8,5 miliona złotych – pokryło dofinansowanie zewnętrzne. Rozbudowa była konieczna ze względu na demografię; obecnie w szkole kształci się ponad 500 uczniów, a liczba ta stale rośnie.

Włodarz gminy podkreśla strategiczne znaczenie inwestycji, wskazując, że jest to przede wszystkim „inwestycja w przyszłość gminy – w rozwój młodego pokolenia”. W planach jest również współpraca z sektorem prywatnym przy budowie basenu do nauki pływania w sąsiedztwie szkoły.