Problem z autami leasingowanymi na spółkę

Dotychczasowy Regulamin Strefy Płatnego Parkowania uniemożliwiał zakup abonamentu mieszkańca osobom zameldowanym w strefie, jeśli korzystały one z pojazdów leasingowanych przez spółki prawa handlowego. Z takiego prawa mogły natomiast korzystać osoby leasingujące auto w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Autorka petycji zwróciła uwagę na nierówne traktowanie mieszkańców znajdujących się w identycznej sytuacji faktycznej. W uzasadnieniu petycji podkreślono:„Współcześnie leasing stanowi podstawową formę finansowania pojazdów wykorzystywanych prywatnie i zawodowo”.

W petycji zawnioskowano o zmianę przepisów w taki sposób, aby abonament przysługiwał również osobom zameldowanym w strefie, które są faktycznymi użytkownikami pojazdów leasingowanych przez spółki – pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania tego faktu.

Co decyzja radnych oznacza w praktyce?

Radni Rady Miejskiej Leszna oraz członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodzili się z argumentacją autorki petycji i uznali ją za zasadną. Uznanie petycji za słuszną nie oznacza jednak natychmiastowej zmiany zasad na ulicach. Do wprowadzania nowych przepisów konieczne jest przygotowanie przez Prezydenta Miasta i uchwalenie przez Radę odrębnej uchwały zmieniającej regulamin parkowania. Radni zaznaczyli jednak, że ich intencją jest doprowadzenie do rzeczywistej modyfikacji regulacji, a nie tylko formalne zakończenie procedury.