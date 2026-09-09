Miejski Żłobek „Miś” w Lesznie przejdzie remont za 5,5 mln zł. Co z maluchami w czasie prac?

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-09 10:32

Pierwszy miejski żłobek w Lesznie, zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej, rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2026 roku. Choć placówka działa od niedawna, samorząd ma już gotowe plany jej gruntownej przebudowy i podniesienia standardu.

Inwestycyjny krok naprzód

Samorząd sfinalizował procedury formalne i dysponuje już pełną koncepcją techniczną potrzebną do rozpoczęcia prac budowlanych. O aktualnym etapie przygotowań mówi wiceprezydent Leszna, Maciej Grabianowski:„Mamy gotowy projekt, pełnobranżową dokumentację na przebudowę, na modernizację tego żłobka na kwotę 5,5 miliona złotych. Będziemy organizować w najbliższym czasie przetarg”.

Wyzwanie dla rodziców i docelowy standard

Wejście ekipy remontowej na teren obiektu wpłynie jednak na codzienne funkcjonowanie placówki i wymusi elastyczność ze strony opiekunów. Przedstawiciel władz miasta zwraca uwagę na organizacyjną stronę całego przedsięwzięcia oraz ambicje związane z końcowym efektem prac:

„To będzie oczywiście wiązało się z tymczasową wyprowadzką najmłodszych uczestników, ale poradzimy sobie z tym, bo jak wszyscy wiemy, jak jest remont, najpierw są utrudnienia, a potem wprowadzimy się do zupełnie nowych przestrzeni, tak aby ten żłobek standardem dorównywał do Przedszkola Miejskiego nr 12”. - dodaje Maciej Grabianowski.

Planowana przebudowa ma sprawić, że najmłodsza miejska jednostka w Lesznie zyska zaplecze odpowiadające najwyższym obecnym standardom opiekuńczym w mieście.

Łazienka w żłobku Miś z umywalkami i kolorowymi nocnikami. O remoncie za 5,5 mln zł przeczytasz w Eska Leszno.
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