Wybuch butli z gazem w Dłużynie niedaleko Leszna. Na miejscu pracują służby

Joanna Haliasz
2026-09-09 11:37

Dwie butle z gazem wybuchły w Dłużynie w gminie Włoszakowice. Jak przekazali strażacy nie ma osób poszkodowanych. Działania na miejscu jeszcze trwają.

Wybuch butli z gazem w Dłużynie niedaleko Leszna. Na miejscu pracują służby
Autor: KM PSP Leszno/ Archiwum prywatne

Informacja o pożarze w Dłużynie wpłynęła do strażaków dziś (9 września) przed godz. 11:00. Doszło do niego na posesji, gdzie znajdowały się m.in. przyczepy campingowe.

- Podczas pożaru doszło do wybuchu dwóch butli z gazem. Nie ma osób poszkodowanych – przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

To na razie jedyne informacje, jakie przekazali strażacy. Trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu obecne są: OSP Grotniki, 2 zastępy OSP Włoszakowice, OSP Krzycko Wielkie, OSP Bukówiec Górny oraz JRG Leszno.

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