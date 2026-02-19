Modernizacja ulicy Henrykowskiej i budowa ronda

Pierwsza z inwestycji obejmuje modernizację ulicy Henrykowskiej oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicami 1 Maja i Lipową. Cały projekt jest szacowany na blisko 10 milionów złotych, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie ponad 4,9 miliona złotych. Modernizacja obejmuje przebudowę nawierzchni, poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców, a także nowe rozwiązania komunikacyjne w rejonie skrzyżowania.

4

Budowa nowego łącznika drogowego do Gronowa

Drugie zadanie to budowa pierwszego etapu nowego łącznika drogowego prowadzącego od Ronda Antoniny w kierunku Gronowa. Koszt całego etapu inwestycji szacuje się na około 22 miliony złotych, a dofinansowanie z rządowego funduszu wyniesie ponad 11 milionów złotych. Nowa droga poprawi połączenia komunikacyjne w południowej części miasta, ułatwiając dojazd zarówno kierowcom, jak i autobusom miejskim i ma rozładować korkującą się notorycznie w godzinach szczytu ulicę Gronowską.

Ulica Święciechowska na liście rezerwowej

Trzeci wniosek miasta, dotyczący modernizacji ulicy Święciechowskiej, znalazł się na liście rezerwowej programu. Oznacza to, że wciąż istnieje szansa na dodatkowe wsparcie finansowe w przyszłości. Warto dodać, że ta inwestycja już ma zapewnione dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości 15 milionów złotych.

Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz Pytanie 1 z 15 Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko? Grzesiek Prince Polo Pawełek Następne pytanie